Boca: la respuesta de Marcos Rojo a Messi tras el firme interés del Inter Miami

El defensor de Boca Marcos Rojo rechazó una oferta millonaria del Inter Miami, por la que se comunicó el propio astro argentino Lionel Messi, y reveló que se quedará en el Xeneize hasta finalizar su contrato, en diciembre de 2025.

Rojo, quien agradeció el interés y la oportunidad a Gerardo Martino, le comunicó al electo presidente Juan Román Riquelme que “decidió quedarse y cumplir su contrato”.

Un dato no mejor, es que el ex defensor de la Selección argentina también había recibido una oferta de Palmeiras de Brasil, aunque tampoco se desvivió por ese llamado, ya que la dirigencia le hizo saber que la idea es armar un equipo bajo su liderazgo con la idea de que Boca sea protagonista en todas las competencias en 2024, más allá de no haberse clasificado a la Copa Libertadores.

SIGUE EL CAPITÁN 🔵🟡



Marcos Rojo le hizo saber a su entorno y al club que SIGUE en Boca en 2024.



Su idea es respetar el contrato: dos años más.@marcosbonocore pic.twitter.com/Gx3sX11K5q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 29, 2023

Además, Boca podría perder a Valentín Barco y Cristian Medina, entre otros. Manchester City y Brighton de Inglaterra quieren al Colo y Botafogo de Brasil quiere al mediocampista.

Por otra parte, una buena para el Xeneize, es que Diego Martínez logró rescindir su contrato con Huracán y quedó así liberado para finalmente poder asumir la dirección técnica.