Primera Nacional: tras un pésimo arranque de temporada, José María Bianco dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

El último domingo, por la cuarta fecha de la zona B de la Primera Nacional, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima, cayó en su visita a Atlético Rafaela por 4-1. Golpe al duro y al mentón de un plantel que no reacciona. Tras cuatro fechas disputadas, 12 puntos en juego, el conjunto Mensana suma dos empates y dos derrotas. Pero, la manera que el equipo perdió en Rafaela, determinó que 48 horas más tarde, en una especie de común acuerdo entre directivos y cuerpo técnico, el experimentado José María Bianco deje de ser el entrenador del plantel de Primera División.

José María Bianco dejó de ser el entrenador de #GimnasiaMza. El Chaucha pasará mañana a despedirse del plantel. — Emanuel Tristán (@ema_tristan) February 27, 2024

En su segunda etapa a cargo del Lobo de Mendoza, José María Bianco no tuvo una campaña aceptable, ya que debutó con una derrota ante Defensores de Belgrano por 1-0. En la segunda fecha, igualó en calidad de visitante ante Chaco For Ever por 1-1. En su tercera presentación, igualó en su casa ante San Telmo por 1-1 dejando una probe imagen futbolística y el último domingo fue goleado y apabullado por Atlético Rafaela (4-1).

Si me permiten tirarme a la pileta, me atrevo a informar que Luca Marcogiuseppe NO será el próximo técnico de #GimnasiaMza. pic.twitter.com/3Hy7GS9deF — Emanuel Tristán (@ema_tristan) February 27, 2024

Las próximas horas, serán decisivas, ya que los popes Mensana buscarán el reemplazante de Bianco. Candidato número: Luca Marcogiuseppe. Máximo responsable de la gran campaña del Lobo en el 2022 cuando eliminó a Independiente Rivadavia de el reducio de la Primera Nacional y acarició el ascenso a la máxima categoría.

