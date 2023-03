Primera Nacional: El Lobo terminó otra vez con un sabor agridulce

Por la sexta fecha de la zona A de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima igualó 0-0 con Patronato y no pudo cantar victoria en su casa. La gran deuda de la temporada hasta el momento. Con este empate, el Lobo del Parque suma 7 puntos (cuatro empates y un triunfo), pero por el momento quedó afuera de la zona de clasificación.

Gimnasia fue superior. Otra vez el Lobo careció de definición en los momentos clave y a pesar del gran dominio que tuvo en el partido. En el primer tiempo, principalmente, generó las mejores situaciones a partir del buen trabajo que hizo Villarruel, Nadalín proyectándose por la derecha y con Santiago López encendido para la creación.

Fútbol Primera Nacional Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Patronato en cancha de Gimnasia Foto: José Gutierrez / Los Andes

Así, en los primeros 25 minutos Gimnasia dominó, abrió juego, tocó y generó buenas situaciones de gol mediante acertadas triangulaciones. Sin embargo, como sucedió en la mayoría de los partidos, no pudo concretar esas situaciones y volvió a padecer por la falta de eficacia.

Si bien tuvo un juego dinámico en la mitad de la cancha, a Gimnasia le costó muchísimo intentar concretar las posibilidades. El Lobo llegó con muchas jugadas asociadas, pero siempre faltó la puntada final en la definición. Esas imprecisiones llenan de incertidumbre al equipo de Sastre.

Para colmo, en más de una ocasión se desprotegió en el fondo, quedó mal parado y Patronato no pudo aprovechar esos contragolpes que el Lobo concedió por su forma de pararse en el campo de juego.

Se acomodó bien con Villarruel, López y con un Marchiori que acompañó también en la delantera, pero ni Juncos ni Seratto ni tampoco Castro tuvieron el peso ofensivo suficiente como para sacar diferencias frente a un adversario que dio muchas ventajas por el sector derecho, por donde defendían Ruiz Díaz y González.

El ingreso de Bruno Nasta durante los primeros minutos del complemento le dieron más velocidad y dinámica al ataque de Gimnasia. El ex jugador de Maipú y Huracán estrelló en dos oportunidades sendos remates y no pudo abrir el marcador. Un claro síntoma de que los delanteros blanquinegros están peleados con el arco de enfrente. De hecho, todavía no han concretado ningún gol en lo que va del campeonato.

Gimnasia no es un equipo al que le sobre fútbol. Tampoco le falta demasiado. El delgado hilo de ese concepto se corta para un lado u otro cuando el equipo muestra sus dificultades para concretar las situaciones que genera y que no logra y no sabe cómo traducir en gol.

Defensivamente, Gimnasia es un equipo prolijo. Solamente se equivocó un par de veces (como en esa pelota parada en la que Levato entró solo y cabeceó desviado el centro de Arce). La realidad es que, si bien no convierte, tampoco recibe tantos goles.

Gimnasia es un equipo que no juega mal, tiene la virtud de defenderse bien e intenta ser un equipo ofensivo sin todavía serlo, porque carece del peso ofensivo necesario para capitalizar las acciones de gol que tiene. Y también de fortuna... porque los remates en el palo de Nasta podrían haber cambiado la suerte del partido.

El Lobo sigue sin ganar en el Parque y sumó su tercer empate seguido en su cancha. A pesar de tener chances, la realidad es que no termina de convencer.

El equipo dirigido por Joaquín Sastre sigue invicto en el torneo con 7 puntos, pero sigue sin ganar de local. Los dos partidos que disputó en el estadio Víctor Legrotaglie los empató. En el debut igualó 1 a 1 ante Defensores Unidos de Zárate, y luego empató 0 a 0 ante Flandria.

En la próxima fecha, jugará ante Güemes en Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 19 horas.