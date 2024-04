Primera Nacional: El Lobo mostró la cara que no quiere su entrenador

“Tuvimos más ímpetu y ganas de ir a buscar que un juego más claro. Así y todo, hicimos partidos anteriores muy buenos y no hemos creado tantas situaciones como en esta ocasión”, comentó Darío Alaniz, el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Las palabras del deté van un poco de la mano con lo que él pregona e intenta que sus jugadores plasmen en una cancha de fútbol: juego asociado, solidez defensiva y salida permanente con pelota dominada. De eso, poco fue lo que el Lobo hizo en la derrota 2-3 contra Aldosivi de Mar del Plata en el Víctor Antonio Legrotaglie.

No caben dudas de que se trata de una caída bastante dolorosa y que llega en un momento impensado, luego de haberle ganado a Colón de Santa Fe y de empatar en Río Cuarto ante Estudiantes, mostrando un gran nivel colectivo, principalmente ante el Sabalero. Pero el sábado, si bien el equipo generó una gran cantidad de situaciones de peligro, tampoco estuvo firme defensivamente. De hecho, Aldosivi antes de ponerse transitoriamente 2-0 arriba, pudo haber hecho más daño del que hizo. Fueron minutos de mucha confusión en Gimnasia, un equipo que está armado para ser protagonista y que luego de un irregular comienzo bajo la conducción de José María Bianco, creció en la tabla y su rendimiento fue el alza. Ahora, será cuestión de hacer borrón y cuenta nueva y volver a encontrar un funcionamiento que le permita lograr equilibrio necesario para aspirar más allá de entrar a zona de Torneo Reducido.

El Lobo viajará mañana rumbo a la ciudad de Junín de Buenos Aires, donde enfrentará a Unión, en la cancha de Sarmiento, por los 32 avos de la Copa Argentina. Foto: José Gutierrez / Los Andes

De momento, hay creatividad y hasta cuando las cosas no salen como se planifican. Pero también es cierto que del medio hacia atrás en donde más énfasis debe poner este cuerpo técnico. Quizás también tenga que ver con falta de confianza en algunos puestos específicos. Lo cierto es que así como ofensivamente el Lobo crea y tiene opciones, en lo defensivo solamente en un encuentro logró mantener su arco en cero y fue precisamente en el 0-0 con Almirante Brown por la octava fecha. Entonces, ese número frío habla de que Gimnasia podría estar mucho más arriba en la tabla de posiciones, aunque si no logra mejorar en la contención y en la última línea, seguirá pagando con puntos en contra todo lo bueno que hace de tres cuartos de cancha hacia arriba. En este punto, claro está, todos son los que defienden y también atacan. Por tanto, es cuestión de funcionamiento y de seguir aceitando piezas entre lo que se pretende y lo que se hace. El entrenador tiene muy claro su ideal futbolístico y no renuncia a ello, pero al parecer todavía falta trabajo o bien los intérpretes no están preparados como se pensaba.

Copa Argentina 2024

El miércoles, el equipo de Darío Alaniz hará su estreno en esta competencia doméstica donde se enfrentará con Unión de Santa Fe. Para dicho encuentro, “Lechuga” dispondrá de su mejor formación en el Estadio “Eva Perón” de Sarmiento de Junín, que será dirigido por Pablo Echavarría, quien estará asistido por José Castelli y Juan Del Fueyo, mientras que Matías Billone oficiará como cuarto árbitro. El plantel viajará mañana y después de ese encuentro regresará a Mendoza para preparar el compromiso contra Mitre de Santiago del Estero por el torneo de la Primera Nacional.