Porres se presentó en sociedad

Se presentó en sociedad la Fundación San Martín de Porres, que a partir del próximo martes comenzará a disputar la Liga Nacional de Voleibol de ascenso en Villa María, Córdoba, en una competencia que se extenderá hasta el 26 de este mes y que otorga un ascenso a la Liga Argentina.

La entidad de Kilómetro 11, que nació hace una década de forma exclusiva para el desarrollo del vóley, participará por primera vez de una competencia de primera división a nivel nacional y lo hará bajó la conducción técnica de quien es también el presidente de la Fundación, Luis Testa.

En el lanzamiento del único equipo mendocino que participará de la próxima temporada, dijo presente toda la familia de Porres en un centro comercial de la localidad, donde también participaron, entre otros, Federico Chiapetta, Secretario de Deportes de Mendoza; y Marcelino Iglesias, Intendente de Guaymallén.

Del torneo participarán 32 equipos, divididos en cuatro zonas, y donde San Martín de Porres integrará la zona 2, denominada de la muerte, donde destacan Policial de Formosa, Estudiantes de La Plata, Universitario de La Plata, Monteros Vóley (Tucumán), ICA San Luis, Bomberos Villa Ocampo (Santa Fe) y Waiwen (Chubut).

El estreno en la competencia está previsto para el próximo martes, ante Estudiantes de La Plata.

El plantel mendocino está compuesto por 17 jugadores y cuenta con dos refuerzos provenientes de Tunuyán: el armador Santiago Sancer y el opuesto Maciel Bueno. Además, cinco históricos de Regatas acompañarán al juvenil equipo de Testa: Fernando “Mamona” Miranda, Mario Carosio, Nicolás Bueno, Mauricio Sánchez y Esteban Cabrera.

“Primero que nada, besos al cielo (en homenaje a su hija Julieta); luego quiero agradecer a todos lo que hacen hoy estemos cumpliendo este sueño que es poder jugar nuestra primera Liga. A los auspiciantes, autoridades oficiales, a la familia de Porres, a mi socia en este sueño, Cecilia Romano; al cuerpo técnico y principalmente a los jugadores por el compromiso. Reconozco el esfuerzo que hacen y no es fácil soportarme porque en los entrenamientos soy un poco intenso, pero a la larga después cuando vayamos a tener estos compromisos, van a tener la presión que yo he tratado de trasmitirles en los entrenamientos. He tratado de sacar lo mejor de ustedes y sé que pueden dar mucho más. Esto se lo digo principalmente a los jugadores más jóvenes, porque es el comienzo de un proyecto que busca permanecer en el tiempo, en el que ustedes serán los verdaderos protagonistas” , dijo Testa.

El DT contará con Franco Facchini, como asistente; Edgardo y Marcos Guevara, en la preparación física; y Rodolfo Rubinstein, como mánager.