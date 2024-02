Por segunda vez Laureano Rosas es el amo y señor de la Vuelta de Mendoza

El bonaerense Laureano Rosas (Swift Carbon Pro Cycling) fue el vencedor de la XLVIII Vuelta de Mendoza que finalizó en la jornada de ayer en el Corredor del Oeste, Godoy Cruz, ante una buena cantidad de espectadores que no se quisieron perder la definición de la hermosa carrera que organiza y fiscaliza a Asociación Ciclista Mendocina (ACM).

Laureano ya había anotado su nombre en el historial del giro provincial, cuando, tras una ardua lucha con Juan Pablo Dotti, logró prevalecer como el mejor hombre de la clasificación general final en el año 2022.

El corredor de la formación brasileña ganó las etapas más emblemáticas de la competencia al adjudicarse la de Villavicencio y el ascenso al Cristo Redentor. Fue un verdadero rey de la montaña que se transformó en el indiscutido ganador de la prueba más exigente del ciclismo nacional.

Agustín Durán (Venzo) fue un verdadero caballero y respetó, no atacando, al líder en la última etapa. La diferencia era exigua, pero el corredor riojano mostró valores deportivos para respetar esa vieja costumbre que lo que se gana en la montaña no debe ser modificado en la etapa final.

El mendocino Nahuel Méndez (Municipalidad de Guaymallén, el hombre que más veces portó la malla de líder en esta edición, cumplió otra destacada labor en el tramo de carrera.

La general de metas sprinter se las adjudicó Julián Barrientos (Municipalidad de San Carlos), en tanto, la de metas de montaña quedaron en manos de Leonardo Cobarrubia (SEP/San Juan). Mario Ovejero, corredor del equipo de la Municipalidad de San Carlos, fue el mejor mendocino clasificado con licencia de la ACM.

Laureano Rosas, bien secundado, en uno de los tramos donde empezó a cuidar fuerzas y diferencias.

Con esta segunda victoria alcanzada por el ex corredor de Gremios Por El Deporte y el Sindicato Empleados Públicos de la provincia de San Juan, Rosas se une al selecto grupo que conforman el sanjuanino Daniel Efraín Castro, el bonaerense Edgardo Simón y el mendocino Ignacio Ariel Gili, todos ganadores de dos ediciones de la “Más Argentina de las Vueltas”.

Rosas llegó hasta a Mendoza con el objetivo de sumar un nuevo triunfo y lo obtuvo con gran autoridad. Para el año que viene prometió volver con la intención de continuar expandiendo su reinado.

La palabra del vencedor. Es un gran corredor, pero no tiene ese carisma que cautiva a la gente. Siempre se lo ve con malos gestos para con los hombres de prensa y no le gusta tener contacto con el público. Eso lo convierte en un hombre parco, pero es su personalidad y es totalmente respetable. Tras ganar la Vuelta demoró varios minutos para salir de su búnker montado en el Corredor del Oeste. “Estoy muy contento tras ganar esta prestigiosa carrera. Costó más de la cuenta. No ha sido sencillo, para nada. Tuvimos que soportar varios ataques, pero el equipo respondió. Pudimos defender lo que tanto costó alcanzar. Ahora deberemos festejar porque no siempre se festeja en una competencia de tanto prestigio como lo es la Vuelta de Mendoza”, dijo ‘El Mono’.

Vuelta de Mendoza: Laureano Rosas fue el mejor en la etapa que se corrió en Las Heras



El representante del equipo Swift Carbon Pro Cycling, se adueñó de la quinta etapa de la 48° edición Vuelta de Mendoza 2024.



➡️https://t.co/AzohduuWVC pic.twitter.com/YxBe9vDJ3f — Deportes Mendoza (@DeportesMza) February 23, 2024

ÚLTIMA ETAPA

Ciclista Equipo Tiempo

Leo Cobarrubia SEP/San Juan 3h22′49′'

Gerardo Tivani Pío Rico/Bolivia md

Darío Álvarez Gremios Por El Deporte md

Mario Ovejero Municipalidad de San Carlos a 1′3′'

Andrés Ramírez Sapito Bike md

Fernando Contreras Venzo md

Jonathan Agüero U. Ciclista Curicó md

Rodrigo Santana Tupungato CCN md

Walter Funes Potencia Bike md

Franco Miranda Bragado Bikes md

CLASIFICACIÓN GENERAL

Cilista Equipo Tiempo

Laureano Rosas Swift Carbon Pro Cycling 28h47′ 29′'

Agustín Durán Venzo a 11′'

César Paredes SEP/San Juan a 35′'

Nahuel Méndez Municipalidad de Guaymallén a 1′27′'

Sergio Frede City Bikes a 1′28′'

Fernando Contreras Venzo a 3′34′'

Rodrigo Díaz Municipalidad de Guaymallén a 3′38′'

Mario Ovejero Municipalidad de San Carlos a 3′49′'

Franco Vecchi Municipalidad de Godoy Cruz a 4′35′'

Matías Pérez Gremios Por El Deporte a 5′27′'

HISTORIAL DE CAMPEONES

El último mendocino vencedor de la competencia fue Gabriel Brizuela, quien la ha ganado en tres ocasiones.

Año Ganador Procedencia

1977 Juan Carlos Ruarte San Juan

1978 Raul Luján Labate Buenos Aires

1979 Juan Carlos Ruarte San Juan

1980 Juan D. Jacamo San Juan

1981 Cayetano Cortez Mendoza

1982 Juan Carlos Ruarte San Juan

1983 Luis Alberto Bieira Buenos Aires

1984 Roberto Escalante Mendoza

1985 Omar Contreras Mendoza

1986 Jose Villaroel Mendoza

1987 Juan Carlos Rosero Ecuador

1988 Raúl del Rosario Ruarte Mendoza

1989 Daniel Efrain Castro San Juan

1990 Pablo Elizalde Buenos Aires

1991 Rubén Bergamin Mendoza

1992 Daniel Efrain Castro San Juan

1993 Juan Marcelo Agüero Mendoza

1994 Fabio Placanica Buenos Aires

1995 Pedro Rodriguez Ecuador

1996 Erwin Chulde Ecuador

1997 Ariel Jaime Mendoza

1998 C. De Paiva Freytas Brasil

1999 Elder Herrera Colombia

2000 Edgardo Simon Buenos Aires

2001 Edgardo Simon Buenos Aires

2002 Pedro Pietro Buenos Aires

2003 Alejandro Corvalán Mendoza

2004 Gabriel Brizuela Mendoza

2005 Sebastián Cancio Buenos Aires

2006 Marcos Arriagada Chile

2007 Ignacio Gili Mendoza

2008 Ignacio Gili Mendoza

2009 Gabriel Brizuela Mendoza

2010 Álvaro Argiro Tucumán

2011 Luciano Montivero San Juan

2012 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2013 Daniel Zamora San Juan

2014 Roberto Richeze Buenos Aires

2015 Gabriel Brizuela Mendoza

2016 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2017 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2018 Daniel Díaz Salta

2019 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2020 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2021 Juan Pablo Dotti Buenos Aires

2022 Laureano Rosas Buenos Aires

2023 Nicolás Paredes Colombia

2024 Laureano Rosas Buenos Aires

Un futuro promisorio

El mendocino Nahuel Méndez fue líder de la clasificación general y es una de las grandes promesas de la provincia.

Nahuel Méndez había hecho ilusionar a la afición de nuestra provincia con la obtención de la 48° Vuelta de Mendoza. El lavallino hizo todo lo posible por atrapar la gloria en el tour provincial, pero se quedó a las puertas de alcanzar el éxito. Lo cierto es que ya ha pasado casi una década (el último fue Gabriel Brizuela en el año 2015) que un mendocino no logra subirse al lugar más alto del podio.

“Dejamos todo, no pudimos meternos en el podio, pero pese a todo creo que hicimos una buena competencia. La gente siempre espera que uno sea protagonista. Lo intentamos siempre. A veces se puede y en otras no. Queda la satisfacción que lo buscamos por todos los medios”, manifestó Alejandro Durán, el capo escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz. Por Jorge Márquez (Especial para Los Andes)