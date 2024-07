Por qué le dicen “Maligno” al medallista argentino en BMX de los Juegos Olímpicos

El rider José “El Maligno” Torres Gil, de 29 años, cosechó la primera medalla de oro para la delegación de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle.

“El Maligno” se transformó este miércoles en un fenómeno mundial con la bicicleta al sumar 94.82 puntos en su primera pasada para asegurarse el primer lugar y ponerle presión a todos los demás competidores.

Superó al francés Anthony Jeanjean (93.76) y el británico Kieran Reilly (93.91), quienes completaron el podio con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Por qué le dicen “El Maligno” al argentino que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos

A José Torres Gil lo apodan “El Maligno” porque es una persona graciosa acostumbrada a hacerle bromas pesadas a amigos o compañeros de la disciplina.

“Para nada soy malo, es imposible que me digan Maligno porque sea malo”, dijo una horas antes de la final en una entrevista con el canal cordobés El Doce. “Sí no voy a negar que me gusta hacer maldades”, admitió entre risas.

Dio lugar a una anécdota reciente: “En la Villa Olímpica, las bicicletas son públicas, entonces nos desplazamos en las bicicletas. Pero pasando los días había países que compraron candados porque sino te la agarraba otro”.

“Maligno” y un compañero no dudaron y un día le sacaron el asiento. Sin embargo, eso no impedía montarla y alguien la usó igual. “A la noche siguiente ya estábamos indignados y le sacamos las ruedas de adelante”, siguió.

A la mañana siguiente, las bicicletas estaban en su lugar pero a los minutos de haberse levantado les llegó un audio: “A los que sacaron las dos ruedas de las bicicletas espero que no sean argentinos. En 10 minutos las queremos puestas sino vamos a ir departamento por departamento buscándolas”.

“Después me crucé a la persona que mandó el audio y me dijo que ya sabía que era yo”, expresó con humor.

Maligno Torres con su medalla dorada en el podio de BMX (Prensa COI)

Historia y premios de “El Maligno” Torres, un cordobés por adopción

“El Maligno” nació el 28 de marzo de 1995 junto a su hermano mellizo Francisco en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sin embargo, a los 11 años, sus padres decidieron mudarse a Córdoba, por lo que adoptaron la nacionalidad argentina.

El primer contacto deportivo de “Maligno” fue con el fútbol, deporte en el que junto a su hermano le despertó interés y le permitió tejer relaciones sociales. Pero a sus 14, una vez que se acercó al Parque de las Naciones, en Córdoba Capital, cambió de pasión y encontró la verdadera: vio a un hombre haciendo un flair, un giro en 180º hacia atrás, y quedó seducido por las bondades de la bicicleta.

José "Maligno" Torres es campeón olímpico de BMX Freestyle en París 2024. (Prensa COA)

Los primeros años fueron difíciles para los hermanos Torres Gil, ya que tenían que compartir una única bicicleta. Ese rodado, castigado por el uso constante, requería reparaciones frecuentes que los mismos hermanos realizaban con sus propias manos.

Entre los 16 y 22 años, ambos comenzaron a competir, pero una lesión en la espalda de Francisco, causada por la acumulación de golpes y la escoliosis, frenó su carrera, dejando a José “El Maligno” para continuar en solitario.

En 2017, el argentino empezó a acumular triunfos destacados. Ganó primero el Campeonato Nass Pro Park, y en 2019, logró su primera medalla en unos Juegos Panamericanos, obteniendo la plata en Lima.

El año 2023 fue crucial para su carrera. En julio, se convirtió en el primer argentino en ganar una medalla de oro en los prestigiosos X Games, imponiéndose en la prueba de Park de BMX freestyle en California, Estados Unidos. Meses después, logró otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

BMX: quién es José “Maligno” Torres Gil, el argentino que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 (X/ TyCSports)

Gracias a estos logros, José Torres Gil obtuvo la tan ansiada cuota para los JJOO de París 2024. A pesar de haber finalizado en el 12º lugar en la clasificación general de las Series de Clasificación Olímpica, consiguió la cuota olímpica gracias a una reasignación de plazas por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Ahora, tras sorprender a millones en el mundo en su desempeño, el argentino logró la dorada en sus primeros Juegos Olímpicos y abrió el marcador olímpico para la delegación albiceleste.

