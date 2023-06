Por ahora, Mascherano sigue como DT de la Sub 20: “Hay que entender que el fútbol evolucionó”

El DT del seleccionado Sub 20, Javier Mascherano, consideró que antes a los equipos argentinos les alcanzaba con la “calidad y jerarquía” para conquistar los títulos de la categoría pero “en los últimos 15 años hubo un cambio porque el fútbol evolucionó”, lo que se tradujo en el crecimiento de la competitividad.

El emblema de la “Albiceleste”, después de la eliminación en el Mundial, reafirmó su compromiso con el proyecto y aseguró que la derrota ante Nigeria en San Juan lo hace creer “más que nunca” en las “convicciones” de su proceso, que lleva poco más de un año.

“Creo más que nunca, en la derrota, creo más que nunca. Antes del partido lo dije: ‘en el fútbol, como en la vida, cuanto más grande es el escenario, más importante es acercarse a las convicciones’ y nuestra manera de jugar era ésta”, aseguró Mascherano después de la pronta despedida en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2023.

El seleccionado argentino es el máximo ganador de la categoría Sub 20 con seis títulos pero el último fue en 2007 y desde esa conquista estuvo ausente en dos ediciones. Sólo una vez, en 2011, llegó a cuartos de final.

Javier Mascherano dijo que seguirá como DT de la Sub 20 hasta que Tapia decida lo contrario. / EFE

“Es un tema. Tenemos que entender que el fútbol evolucionó y cambió bastante en los últimos 15 años”, reflexionó Mascherano ante la consulta de Télam sobre la racha negativa que arrastra el seleccionado juvenil.

“Antes, quizás, con la calidad y la jerarquía de los jugadores argentinos alcanzaba. Hoy hay que agregarle mucho más contenido porque los rivales también lo tienen”, agregó el santafesino que, según los sitios especializados, tenía al tercer plantel con mejor cotización de la competición por detrás de Brasil e Inglaterra.

En cuanto a su continuidad, Mascherano no fue tan tajante como cuando anunció su salida después de la eliminación en el torneo Sudamericano de principios de año en Colombia y dejó la decisión en manos del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Antes de volver (al cargo) hablamos con ‘Chiqui’ y le dije que mi renuncia iba a estar todos los días en su escritorio. Cuando quiera y sienta que no soy indicado, me voy a casa y no hay problema. Mientras él crea que tenga que seguir, aquí estaré”, afirmó el exmediocampista que asumió su primera experiencia como director técnico en diciembre de 2021.

“Jugamos como hace un año y medio, entrenamos con los 130 chicos que pasaron por el ciclo. Me hubiese lamentado si veía a un equipo que, ante este escenario y más con la presión de la gente, no jugaba como lo entrenamos durante todo este tiempo”, destacó el sucesor de Fernando “Bocha” Batista. “Por eso me voy tranquilo. El equipo fue el que tenía que ser”, insistió el “Jefecito”.

Luego de una primera fase con puntaje perfecto, diez goles a favor y solo uno en contra, la “Albiceleste” se despidió anticipadamente del Mundial tras recibir dos tantos desde un saque de arco.

“Me dolió que los chicos no tuvieron la recompensa que merecían. Pretender que en ésta categoría no haya errores es ser un necio. Sabíamos que íbamos a tener algún desajuste y la verdad es que los pagamos carísimo”, lamentó.

Javier Mascherano, un histórico de la Selección Argentina que todavía no le encuentra la vuelta como DT. (AP)

“No me gusta hablar de injusticia. Es triste porque fuimos el equipo que llevó el peso del partido y el que más intentó. Es difícil explicar la derrota”, analizó Mascherano durante la atención a la prensa en el estadio San Juan del Bicentenario.

“La pelota no entró y el aprendizaje es para todos. A veces hacés todo y no ganás. Me pasó mil veces como jugador y seguramente me pasará como entrenador”, reconoció el subcampeón en Brasil 2014 y el tercer jugador con más presencias en Mundiales por debajo de Lionel Messi y Diego Maradona.

Desde el comienzo de la competencia en nuestro país, primero en Santiago del Estero y después en San Juan, Mascherano fue uno de los más reconocidos por el público y en medio del dolor por la derrota consideró que lo que pasó en estos días fue “una caricia al alma”.

“Fue hermoso el apoyo de la gente y sentir el cariño. Hace rato no lo sentía y fue una caricia al alma”, valoró.

Antes de dejar el pasillo de la zona mixta, Mascherano se detuvo a firmar una camiseta de la Argentina para una fanática y al regreso al hotel de concentración agradeció el apoyo de la gente que se acercó a reconocer al plantel.

En el corto plazo, el seleccionado argentino Sub 20 no tiene competencias oficiales y el primer objetivo en el horizonte es el torneo Preolímpico que definirá las dos plazas sudamericanas para los Juegos de París 2024.

En principio y según anunció la Conmebol en julio del año pasado, Venezuela será el organizador del torneo, que no fue contemplado en el calendario oficial de Conmebol 2023 y debería realizarse a principios del año que viene.