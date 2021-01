Polémicas declaraciones del periodista Horacio Pagani: “El fútbol femenino no existe”

El periodista Horacio Pagani fue repudiado por sus dichos sobre el fútbol femenino. “El fútbol femenino no existe”, consideró en declaraciones hechas en el programa Bendita (Canal 9), del cual es panelista.

En Bendita debatían acerca de la figura de Rocío Oliva, última pareja de Diego Armando Maradona. Cuando otro integrante del programa recordó que Oliva era jugadora del equipo de fútbol femenino de River, Pagani despotricó contra esa modalidad.

“El fútbol femenino no existe ahora, ¿te imaginás lo que era antes? Le faltan 30 ó 40 años para desarrollarse, ¿no viste la final, 7-0? ¿Vos viste cómo jugaban? Todavía le falta mucho”, expresó Pagani.

El periodista de Clarín y TyC Sports hizo alusión a la final que Boca le ganó a River en cancha de Vélez. El Xeneize se impuso 7 a 0 sobre el Millonario.

No es la primera vez que Pagani cuestiona al fútbol femenino. Desde 2010, el periodista reclama la exclusividad del fútbol para el género masculino, como si la inclinación de los varones por este deporte se tratara de una fenómeno natural.

“Hay mujeres que tienen idea en general, pero no llegan a comprometerse con el fútbol como el hombre. Además, ya es difícil explicarle a un hombre qué es un offside, mucho más a una mujer, ¡no van a aprender nunca!”, expresó en una entrevista con revista Mía en el año 2010, en la previa del Mundial de Sudáfrica.

Para Pagani, las mujeres solo se interesan por el fútbol durante el mes que dura la Copa del Mundo: “¡No se puede aprender algo de fútbol cada cuatro años y encima pretender opinar! Ahí es cuando se produce el enfrentamiento, porque no tienen la menor idea y cuando uno ve un partido de fútbol por televisión, naturalmente, quiere concentrarse, putear y dar indicaciones, mientras ellas dicen cosas como ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué es off side?”.

El periodista tampoco concibe el boxeo femenino. Prueba de ello son los comentarios que profirió en 2019 en la mesa de Mirtha Legrand.

“Me parece que el boxeo femenino es antinatural. Va a necesitar adaptación. Tengo libertad para decirlo porque soy de otro tiempo”. Él también es especialista en esa disciplina. Y en esa oportunidad agregó: “Los deportes de roce físico (entre mujeres) no me gustan… Soy de otra generación”, le explicó a Legrand.