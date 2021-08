Polémica derrota de Jony Barros en Panamá: “Tengo una calentura tremenda, ya pedí la revancha”

El argentino excampeón mundial Jonathan Barros perdió esta madrugada por un polémico nocaut técnico en el cuarto asalto ante el panameño Jaime Arboleda, quien se adjudicó el título regional superpluma Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por una ráfaga de golpes que dieron en la defensa del mendocino, quien se encontraba contra las cuerdas del ring del Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, el árbitro Guillermo Pérez Pineda decretó incomprensiblemente el final del combate.

El referí panameño fue determinante en su decisión interpretando que debía evitar un castigo mayor, pero el argentino lo enfrentó y le reclamó por entender que estaba en condiciones de seguir con la pelea.

“Estamos con mucha bronca porque consideramos que es un resultado localista. Jonathan Barros habló con el promotor y le pidió que por favor le diera la revancha. Queremos la revancha. Hablamos con la gente de la Comisión y el promotor y estamos esperando una respuesta”, dijo Pablo Chacón desde Panamá.

Por su parte, el púgil de 37 años no pudo esconder su enojo por la injusticia: “Estoy con una calentura tremenda. Ya hablé con la Comisión, con el mánager, para que me de la oportunidad de revancha. Estoy en el cierre de mi carrera y me da bronca esta injusticia. Terminar de esta forma es insólito.

Barros, que llegaba de vencer a Rodrigo “La Hiena” Barrios a principios de año, quedó con un récord de 43-8-1 (22 KOs).

El oriundo de Guaymallén fue campeón mundial pluma en 2010 derrotando a otro al panameño, Irving Berry. Y tuvo en su carrera triunfos rutilantes ante rivales de la talla del mexicano Miguel Román o el japonés Satoshi Hosono.

Arboleda (26 años), exretador mundialista y octavo en el ranking superpluma AMB, elevó su registro a 17 victorias (14 por la vía rápida) y dos caídas.

Tras el reclamo del argentino, Los Andes le consultó al entrenador cuántas posibilidades hay de que haya una revancha.

“Es muy probable que no se de. No tienen obligación de darla. La pedimos por bronca, por una formalidad, porque sentimos que fue injusta esta decisión del árbitro panameño. Pero a Jony, con esta pelea, se le fueron las expectativa de pelear por un título mundial o una eliminatoria”, sostuvo Chacón.

Sin embargo, Jony no se quedará con esta frustración. “No bajará los brazos, lo hablamos mucho. Seguramente seguirá conmigo en el gimnasio y cuando deje seguirá como entrenador. Está dando clases de boxeo recreativo en el Nicolino Locche. Seguirá en el rubro, es bueno que él esté para el mundo del boxeo por ser un referente. Sus clases son para hombre y mujeres, para sacar a los niños de las calles, en Guaymallén y Las Heras”.

Barros tendrá pronto su gran despedida del boxeo profesional en una velada exhibición con otros campeones mundiales. “Se lo merece, es un gran atleta. Lo hablamos con el secretario de gobierno de Guaymallén, Nicolás González, para que esto se concrete”, confirmó Chacón.