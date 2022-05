Pochettino defendió a Messi ante las críticas en Francia: “No se puede hablar así de él”

El entrenador del Paris Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, se expresó mediante una entrevista a Europe 1 para realizar una lectura profunda de la temporada del PSG. E inevitablemente surgió el tema sobre las críticas a Messi por su rendimiento, por parte de los franceses.

“Juzgar a Messi de esta manera es injusto. No tengo ninguna duda sobre su calidad. Messi tiene suficiente talento para hacer lo que debe hacer. Lo hará. La próxima temporada será completamente diferente para él. Ha sido un año de aprendizaje, y no sólo a nivel profesional tras llegar al París Saint-Germain, en una nueva liga y con nuevos compañeros, sino también a nivel familiar. Hay que tenerlo en cuenta. Es un gran cambio que puede afectar a un jugador”, aseguró Pochettino.

Y agregó: “No se puede hablar así de Messi. Es como cuando hablo de Maradona. No estoy hablando de un jugador corriente. Messi está al mismo nivel que Diego Maradona. Está claro que el paso del Barcelona al París Saint Germain fue un cambio en el que fue necesario un proceso de adaptación. Ciertas circunstancias no le permitieron sentirse tan cómodo como en Barcelona, donde había pasado 20 años. Donde había sido el abanderado del club”.

Respecto a la temporada, el técnico rosarino dijo: “Creo que hay que dar valor a este título porque hay que cimentar la historia del club con títulos. Llegué el año pasado, el equipo estaba tercero en la tabla, con muchos problemas, con 12 jugadores lesionados, Covid... no ganamos la liga y fue una gran frustración. Por eso hay que darle valor al título de la Ligue 1, aunque es cierto que hubo una gran decepción por no ganar la Champions”.

Ante el deterioro con la afición tras la eliminación en Champions ante el Real Madrid, Pochettino confesó que “no es algo agradable de vivir. Hemos tenido partidos en el Parque de los Príncipes en los que estás triste porque tu afición no anima al equipo. Es algo que te afecta. Siempre hemos hablado del ambiente aquí y esta situación me entristece, me afecta porque fui jugador del PSG y ahora soy entrenador en este club. Espero que se resuelva”.