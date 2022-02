Planeta Millonario: River presentó a los refuerzos en el Monumental

River presentó en el Monumental a seis de los siete refuerzos que contrató en este mercado de pases: Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Esequiel Barco, Juan Fernando Quintero. La cita estaba programada para las 12.30, pero finalmente comenzó a las 13.

El cambio de horario se debió a la llegada de la última incorporación del Millonario, Herrera. El lateral, que llega desde San Lorenzo, se hizo la revisión médica esta mañana, pero por una cuestión de papeles no pudo estar en la presentación y la foto, en la que también dijo presente Marcelo Gallardo.

Gallardo, sobre la continuidad o no de River en el mercado de pases

“Salvo que pase algo de último momento, que nos tenga que hacer romper la cabeza de nuevo, se verá. Pero estamos muy contentos”.

Gallardó y su explicación de la búsqueda de jugadores en la MLS

“Primero, porque conocía y conozco a los futbolistas. Más allá de las ligas, nosotros buscamos características puntuales y a veces los mercados por estos lados no nos favorecen. Estamos en una situación en bastante desventaja. Económicamente no resulta nada fácil para equipos del futbol argentino competir con otros mercados. Dependemos de la voluntad de los futbolistas y también de la ingeniería económica que en este caso se hizo para que podamos potenciar a nuestro equipo”.

Quintero, sobre volver a tener la 10 de River

“Sabemos lo que representa el número, la historia que tiene y para mi es un orgullo, una motivación. Ya he tenido la oportunidad de llevarlo. Siempre se hace más fácil cuando uno tiene buenos compañeros, cuando tiene un buen plantel y a mí no se me ha hecho difícil”.

Gallardo y el por qué muchos ex River vuelven al club

“Creo que tiene que ver con todo lo vivido en estos últimos años. Con un perfil que se ha mantenido. Más allá de ganar o perder, hemos sabido no perder el foco de lo que significa seguir avanzando, seguir desarrollando una estructura que nos siga representando. Eso creo que los futbolistas lo valoran muchísimo. Uno no la pasa bien solo cuando gana, sino porque comparte un montón de cosas”.

Jorge Brito y la explicación de cómo trabajó River en el mercado de pases

“Fue un mercado de pases intenso, que se inició a fines de diciembre. Los acuerdos de marketing que hemos tenido este año, que fueron superlativos, nos permitieron ordenar la economía del club. No quiero dejar de agradecerles a Francescoli y Patanian por el esfuerzo que le han puesto a esto 40 días de trabajo y felicitarlos por el resultado. Estamos muy felices de haber podado lograr el objetivo”.

Juanfer Quintero y la gestación de su vuelta a River

“A raíz del cariño de la gente, hubo una respuesta también. Siempre he dicho que el amor es recíproco. Con el tema de las redes sociales, es una cosa muy efímera, pero uno se puede expresar”

Elías Gómez, el último refuerzo de River en hablar con la prensa

“Me encontré con un club increíble. Es una locura en el buen sentido, te llama mucho la atención. Tienen un predio y un estadio increíble. Quiero sumar a un equipo que viene enriquecido desde hace tiempo”.

Tomás Pochettino, el ex Boca que comienza su etapa en River

“Ante el llamado, no lo dudé. Me encontré con un club hermoso y un plantel que te hace sentir como en tu casa. Para un jugador eso es importante porque logra adaptarse más rápido y disfruta el día a día. Preparándome para este año de competencia porque se lo que significa River. Trataré de aportar desde el lugar que me toque y ayudar desde la persona y desde lo futbolístico. Esto es un sueño para mí. Al haber tantos jugadores de buen pie y de gran jerarquía, una se va a potencia y va a haber una competencia sana”.

Gallardo, sobre la idea que intentará plasmarle a su nuevo River

“Mucho a los sistemas no me aferro, sino a la integración de los futbolistas con los que cuento y a la idea que sostenemos, que es la de cómo queremos jugar. Lo que valoro es ese gran caudal de futbolistas que tengo, con talento, con enorme valoración a entrar en una estructura de juega que hace que sea una forma atractiva, que nos sienta cómoda. Después intentaré que todo ese talento que hoy tenemos funcione en equipo, que se le de prioridad al trabajo. Estamos potenciándonos a nivel equipo para encarar la competencia que tenemos por delante”.

Barco, el segundo refuerzo de River en tomar la palabra

“Estoy muy contento de poder llegar a River. No lo dudé cuando se supo lo del interés de poder llegar a este club con tanta historia. Mis compañeros me ayudaron a adaptar rápido. El otro día jugué 45 minutos y me sentí bien desde lo físico”.

Gallardo y el por qué los futbolistas eligen llegar a River

“Creo que los futbolistas lo que tienen como referencia es cómo juega el equipo y cómo se ha sostenido todos estos años. Siempre hemos mantenido una idea en la cual sostenernos. El equipo siempre ha estado por encima de los nombres y los nombres lo que hacen cuando el equipo funciona es potenciarse. Eso es lo que se observa desde afuera”.

Quintero, el primer refuerzo de River en tomar la palabra

“No se si mañana voy a estar. Las expectativas son altas. Tenemos una año muy prometedor y tenemos un gran equipo. Sabemos lo que es la historia de River cuando tiene la posibilidad de pelear. Todo está dado para hacer un gran año y pelear todas las copas que tenemos”.