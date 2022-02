Planeta Millonario: River Plate se tomó una dura decisión con el mendocino Angileri y Benjamín Rollheiser

La dirigencia de River tomó la decisión de dar por concluidas las negociaciones con Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes tienen contrato hasta junio. Al no haber avances en las charlas con sus representantes, el club dejará que ambos se vayan a mitad de año con el pase en su poder.

En el arranque de 2022, y con el conflicto latente a solo seis meses de finalizar el vínculo, en Núñez bajaron a los dos jugadores de la pretemporada en San Martín de Los Andes. Tampoco los integraron a las prácticas cuando el plantel regresó ni serán tenidos en cuenta para la competencia oficial.

🚨#River | El club da por FINALIZADAS las negociaciones con Rollheiser y Angileri. Se irán libres en cinco meses. pic.twitter.com/tzLKh1dq6y — Debate Millonario (@debate_millo) February 1, 2022

En el caso de Rollheiser, se supo que su representante ya lo ofreció a diferentes equipos para que se sume como futbolista libre a partir de junio. El agente de Angileri no habría seguido por el mismo camino, pero al no haber acercamiento también se determinó que la negociación no tenía retorno.

Qué dijo Gallardo sobre Angileri y Rollheiser en River

El Muñeco se refirió a la situación de ambos jugadores luego de la goleada en el amistoso del sábado frente a Platense. “Cuando hay poca voluntad de negociar, ahí se meten con mi planificación. En este caso son decisiones personales. Estuve en algunas charlas y estaba la idea de avanzar”, afirmó.