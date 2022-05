Planeta Millonario: Marcelo Gallardo vivió el sorteo de la Libertadores viendo tenis en Roland Garros

Marcelo Gallardo aprovecho su viaje a Francia para presenciar en el Stade de France la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid para disfrutar también de la actividad en la cancha central de Roland Garros junto a uno de los mejores tenistas en la historia del deporte en la Argentina.

Gallardo posó junto a José Luis Clerc (ex-número 4 del mundo, dos veces semifinalista del grand slam parisino y comentarista del torneo) en la Court Philippe Chatrier dónde Novak Djokovic venció al esloveno Aljaz Bedene por 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a los octavos del torneo donde se enfrentará a Diego Schwartzman.

🎾 Marcelo Gallardo, presente en Roland Garros



✅ El técnico de River comenzó sus mini vacaciones y viajó a Francia 🇨🇵 a seguir el segundo Grand Slam del año



📷 Batata Clerc compartió una foto con él pic.twitter.com/1rUCgoUu2I — El Gráfico (@elgraficoweb) May 27, 2022

El entrenador de River confesó hace algunos años en una conferencia de prensa su afinidad por el tenis e incluso confesó que -de vez en cuando- practica el deporte en las canchas del club. “Yo cada tanto tengo la chance de dejar un poco de lado lo que hago para ir a jugar al tenis al club. Voy a tener que empezar a mirar porque no quiero que me filmen, para mis posibles rivales puede ser una ventaja y me pueden analizar”.

¡Encuentro 🔝 en #RolandGarros! @LuisAlvarez_1 y Marcelo Gallardo disfrutan del Grand Slam en la capital francesa. 🎾



¿Habrá vuelta del Muñeco por la final de la #CHAMPIONSxESPN también? ⚽



📸 @espntenis pic.twitter.com/H8ysoc1MXM — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 27, 2022

Mientras el Muñe disfrutaba del tenista número 1 del ranking mundial de la ATP, en Paraguay se sorteaban los octavos de final de la Copa Libertadores. River salió emparejado contra Vélez en la parte baja de la llave, que en caso de avanzar se enfrentará ante otro equipo argentino: Talleres de Federico Girotti o Colón de Santa Fé. Con un posible cruce con Boca recién en las semifinales.

Gallardo no es ningún extraño a la capital francesa, ya que jugó en el PSG entre 2007 y 2008. Allí disputó 31 partidos y marcó dos goles (ganando la Copa de la Liga en el proceso) y estuvo en carpeta entre los candidatos para asumir al mando del elenco parisino si es que se termina consumando la salida de Mauricio Pochettino del equipo.