“Pepe” Luis no se retira y jugará una nueva temporada en Francia

A principios de este año, José Luis González quería emprender la retirada del deporte y terminar su carrera profesional en nuestra provincia o en algún club de Liga Nacional, pero como buen trotamundo que es, el voleibol lo sigue llevando por diversos lugares. Hoy, Pepe ya está en París, donde se sumará como refuerzo al Saint-Nazaire Volley, que participa en la segunda división.

El opuesto, nacido en Buenos Aires, pero por decisión es sanrafaelino, disputará su cuarta liga francesa, la cual estará poblada de jugadores argentinos. Es que tras los problemas por la pandemia del coronavirus, sumado a que el panorama pinta lento a nivel nacional, las figuras más importantes de la Liga Argentina emprendieron un éxodo histórico hacia Europa y alrededor de 30 de ellos estarán en las ligas galas. Y Mendoza tendrá a sus dos jugadores más valiosos en esos torneos; González y el alvearense Agustín Loser, central de la Selección Argentina, quien se sumará hoy al Tourcoing Lille Métropole.

La legión de argentinos es tan importante que José Luis tendrá como compañero al armador Maxi Chirivino, con quien fue compañero en la Selección durante 2015.

“Mañana (por hoy) tendremos el test de Covid-19 y el lunes comenzamos los entrenamientos”, le comentó a Los Andes, desde Francia, González, mientras hacía compras en un supermercado y aclaró: “Esta vez viajé solo, Alejandra (su esposa) y mi hijo se quedaron en San Rafael. Vendrán después a visitarme”, dijo quien arribó el lunes pasado a París.

El año pasado González fue campeón de la Liga B con el Paris Volley y volvió a la categoría Pro A, justamente las finales fueron frente a Saint-Nazaire y terminó siendo el jugador más valioso de la temporada. Su llegada al equipo ha sido muy promocionada, donde no sólo se destacan él y Chirivino sino dos jugadores brasileños: “Estamos haciendo promociones con esponsores y difusión en todos los medios. La primera fecha es el 10 de octubre, es decir que vamos a tener dos meses de pretemporada, lo cual nos da el tiempo para hacer las cosas como corresponden, lentamente para evitar todo tipo de lesiones”, contó, y agregó: “Estuve en Grecia, donde me agarró la pandemia, al principio estaba haciendo ejercicios en la casa, pero después nos entró un poco la desesperación por volver a la Argentina, y al último pudimos volver a Mendoza”, manifestó González, quien ha jugado en diversas ligas en el mundo.

Fue el opuesto titular durante 4 años en la Selección Argentina (en la era Julio Velasco), en la que disputó 2 mundiales; 4 Ligas Mundiales y ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en 2015. En cuanto al nuevo proyecto y el club, sostuvo: “Es una institución que quiere ascender y la verdad que se han portado muy bien conmigo. Ahora hay que enfocarse en cumplir los objetivos de la temporada”.

-¿Cómo te encuentra este momento tan particular del mundo con este nuevo proyecto deportivo?

-Es una situación especial, quería retirarme con el cierre de la temporada pasada pero con toda la situación que estamos pasando ahora se hacía un poquito difícil volver a la Argentina, y bueno decidí seguir. Además, el club que me contrató hizo todo un esfuerzo para que yo esté aquí hoy y ya no podía decir que no.

-No está Alejandra para acompañarte, pero vas a tener un compañero de cancha argentino, Maxi Chirivino.

-Si, tener un amigo argentino fuera de la cancha, donde uno comparte un montón de cosas, ayuda en un montón de cosas y situaciones que se te presenta en la vida. También hay dos brasileros en el equipo y eso bueno, porque tienen ese temperamento ganador de los sudamericanos. Tenemos un equipo que va a pelear arriba. Ojalá podamos lograr la meta que tenemos que es ascender y el año que viene mantenernos en la categoría.

-¿Sos un jugador muy reconocido en las Ligas de Francia?

-Sí, creo que sí y, que te recuerden con cariño como en el Paris Volley, que fue uno de los clubes más ganadores de la Liga Pro y después pasó a jugar a Segunda, y con el cual luego ascendimos, es muy bueno. Eso habla de que uno siempre hizo las cosas bien. Siempre para mí lo importante es el agradecimiento de la gente, que es grandísimo. Ahora espero lograr todo eso en este nuevo equipo.

-¿Y la Selección?

-Creo que es un ciclo cumplido y están los jugadores que tienen que estar especialmente en mi posición está Bruno Lima.

Agustín Loser: el otro mendocino en Francia

El mendocino y central de la Selección, arribará hoy a Francia, donde se sumará al Tourcoing de la Liga Pro A de París. Así este alvearense hará su primera experiencia en el extranjero, tras su excepcional paso por Bolívar de Javier Weber, donde fue campeón de la Liga Argentina y era el capitán hasta que fue interrumpido el torneo por la pandemia. Esto lo llevó a ocupar la titularidad durante dos temporadas seguidas en la Albiceleste, primero con Julio Velasco y luego, con el actual entrenador, Marcelo Méndez.

La legión argentina en tierras galas, se completa con: Nicolás Méndez, Alexis González, Ezequiel Palacios (Montpellier), Sebastián Closter (Toulouse), Facundo Santucci (Rennes), Franco Massimino (Chaumont), Matías Sánchez, Luciano Palonsky (Tourcoing) Maximiliano Gauna (Arago de Sete), Martín Ramos, Nicolás Uriarte y Lisandro Zanotti (Narbonne) en la Ligue A. Mientras que en la B jugarán Manuel Balagué (Saint-Quentin) y Maxi Chirivino (Saint-Nazaire).