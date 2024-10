Para Santino Andino fue una tarde inolvidable

Su primera aparición fue hace tres partidos, en el empate frente a Sarmiento, donde entró sobre el final del encuentro. En esos siete u ocho minutos que disputó, el pibe dio muy buenas señales.

Frente a Huracán, Santino Andino ratificó aquello largamente, porque ingresó apenas iniciado el segundo tiempo y la rompió, convirtiendo el gol del empate para el Tomba y siendo la gran figura del equipo de Oldrá.

El Chulu, como le dicen sus íntimos, tiene 18 años y en un puñado de minutos volvió loca a toda la defensa quemera. En una guapeada le ganó la pulseada a De la Fuente y con la punta del botín despertó la locura en la popular, que ovacionó al pibe nacido en Guaymallén y formado en la cantera del Expreso.

“Los aplausos de la gente en la tribuna fueron una sensación increíble. Es que de haber estado alentando desde allí como hincha no hace mucho tiempo, ahora que me alienten a mí es algo hermoso”, dijo Andino con los ojos llenos de felicidad.

Era un sueño que tenía y he luchado mucho desde que soy chiquito por esta camiseta. Estoy muy contento con haberlo logrado”.

Si bien es de Guaymallén, desde los 8 años juega en Godoy Cruz. Y por lógica, el sueño de debutar en primera siempre estuvo presente. “Tuve la posibilidad de debutar hace algunos partidos y estoy muy contento de haberlo logrado. Era un sueño que tenía y he luchado mucho desde que soy muy chiquito por esta camiseta”, siguió el juvenil.

Todos los abrazos son para Santino Andino, goleador y figura del Tomba. / Prensa: Godoy Cruz.

Respecto a las indicaciones que le dio el Gato, Andino explicó: “Siempre me da la confianza necesaria. Me pidió que le diera para adelante; que buscase los duelo mano a mano, que son parte de mi virtud. Por suerte se dio todo muy bien”.

Respecto de las sensaciones por su primer gol en primera, indicó: “Estoy feliz porque soy hincha desde chiquito de este club y hacer un gol en primera es algo hermoso. En el momento del gol, el defensor me estaba agarrando y vi que el arquero dudó, metí la pata y terminó adentro”

El porqué de Chulu. “Mi papá me empezó a decir así. Cuando era chiquito tenía un compañero, que se llama Joaquín. Él escuchaba a mi papá que me decía Chulu y todo el barrio empezó a llamarme así. Desde allí me quedó el apodo”, recordó.

El hermano del Chulu, Thiago Andino, es jugador de Independiente Rivadavia, juega como lateral derecho y tiene 20 años. Respecto de él, confió: “Jugaba en River y ahora está en la Lepra. Siempre hemos querido enfrentarnos, pero hasta ahora no se ha dado. Espero que también se le dé y puede debutar en primera, porque ha luchado un montón”.