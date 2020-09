Otra joyita tombina que firmó su primer contrato

Los pibes tombinos al poder. La promoción de valores juveniles de la cantera bodeguera se está transformando otra vez en una sana tendencia. Es que una nueva legión de pibes viene asomando con fuerza en la Primera División de Godoy Cruz. De a poco, mientras sueñan a lo grande, se van ganando su lugar en el plantel.

Hace un par de días, Franco Damián Abrego, volante central o interno derecho de la productiva categoría 2000, estampó su rúbrica en el contrato que lo ligará a Godoy Cruz hasta el 30 de diciembre de 2023. Hace un tiempo, ese ojo clínico que tiene el Tomba, el Gato Oldrá, le confió a Los Andes que es un mediocampista que posee muy buen juego y lo comparan técnicamente con el puntano Juan Andrada.

“Siempre me gustó más tener la pelota que marcar, pero de a poco he incorporado la faceta de marcar”, se autodefinió Gonzalo, quien nació el 7 de enero de 2000 y llegó al club con 14 años (tras un breve paso por el Deportivo Maipú), en edad de Novena división, donde tuvo como entrenadores a Miguel Gravano y Alberto Garro. En Octava lo tuvo a Miguel Nievas durante la primera mitad del año y en el segundo semestre fue dirigido por Mario Castro. En Séptima, tuvo a Marcelo Gerardi. El Gato tuvo gran influencia en el armado de un verdadero equipazo que el colega Jesús Ponce (especialista en el fútbol formativo del club)_relata de memoria: Martín; Cortéz, Rodríguez, Echave, Taborda; Abrego, Cerda, Manzur, Burgoa; Bullaude y Badaloni. “Les ganaban a todos y peleaban cada campeonato”, aporta el joven cronista.

En Sexta división, Abrego fue dirigido otra vez por Nievas y casi de inmediato saltó a la Reserva dirigida por Diego Dabove. Luego bajó a Quinta (Ernesto Pedernera, Mauricio Magistretti y Manuel Villalobos) y en la segunda mitad de 2019 lo subieron a la Reserva que dirige Javier Patalano.

Una marca registrada

Según un estudio reciente del CIES Football Observatory, Godoy Cruz es el club que mayor cantidad de minutos le dio a sus futbolistas Sub 21 durante el 2019 en nuestro país. Esos futbolistas que el Tomba usó durante el año pasado fueron: Juan Francisco Brunetta, Tomás Badaloni, Valentín Burgoa, Marcelo Freites, Sebastián Lomónaco, Agustín Manzur, Ezequiel Bullaude, Agustín Alvarez, Gianluca Ferrari, Luciano Pizarro, Zaid Romero, Enzo Ybañez, Franco González y Juan Cruz Bolado.

En este caso, cuando el Tomba comenzó de manera oficial con los entrenamientos el 10 de agosto pasado, Diego Hernán Martínez eligió a seis jugadores que asoman en el horizonte para tener su bautismo de fuego durante su ciclo. Además de Gonzalo Abrego, actualmente entrenan con el plantel superior el arquero Matías Agustín Soria (18), el marcador central Zaid Abner Romero (20), el enganche Daniel Molina (20) y los delanteros Julián García (20) y Matías González (21).

A pesar de que la pelota está detenida desde marzo a raíz de la pandemia, en Godoy Cruz lo tienen asumido hace rato: el futuro ya llegó.

Cantero y González se presentaron al público

El delantero Alan Cantero y el defensor Leonel González fueron presentados en sociedad a través de una videoconferencia. “La verdad que el esquema que utiliza Diego (Martínez) es muy bueno porque en lo personal me gusta jugar libre y por afuera”, se autodefinió el sanjuanino Cantero, quien llegó al Tomba libre y en medio de una polémica con Sportivo Peñarol de San Juan. “Sacaron un comunicado en el que dijeron muchas cosas que no son ciertas. Traté de apartarme”, explicó Alan. En tanto, González dijo que tomó la decisión de venir al Tomba por el llamado del técnico. “Conozco su idea idea de juego (por Estudiantes BA) y me incliné por venir”.