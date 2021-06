Oscar Ruggeri opinó sobre la partida de Carlitos Tevez: “No hay un ídolo de Boca que se haya ido bien”

El anuncio de Carlos Tevez encendió el debate en el programa F90 que conduce el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri aportó su mirada sobre la decisión del futbolista. “¿Viste? Se van todos así los ídolos de Boca. No hay uno que se haya ido bien”, comenzó el Cabezón.

Ruggeri hizo referencia a la conferencia de prensa que dará Tevez para anunciar públicamente que no continuará jugando en Boca, donde tiene contrato hasta diciembre de 2021. Luego, su compañero Daniel Arcucci recordó que hasta Juan Román Riquelme se fue mal del club, no así Martín Palermo, a quien le hicieron un partido homenaje y hasta le regalaron el arco de La Bombonera.

“Esta vez creía que no iba a pasar. Lo dije cuando llegó Riquelme y volvió Tevez. Pensé que iba a tener la despedida en una cancha y como corresponde. Yo me acordaba que a Riquelme no le gustaban los tratos de Angelici y está haciendo lo mismo. Eso es lo que me extraña”, continuó Ruggeri con su opinión.

Luego, el ex defensor de Boca, River y la Selección comparó esta situación que vive el Xeneize con sus ídolos con la de su clásico rival. “Hasta en eso River es distinto. Estuve en las despedidas del Beto Alonso, de Francescoli y Ortega. Los tres jugadores más representativos se despidieron como corresponde”, expresó. “No sé por qué pasa, porque la gente sí quiere despedirlos”, cerró.