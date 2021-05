El Cabezón Ruggeri pidió por las clases presenciales, se cruzó con Mariano Juan y en las redes lo tildaron de “gorila”

Oscar Ruggeri cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por su negativa a habilitar las clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires, crítica que hizo extensiva al gobierno nacional y a Roberto Baradel, Secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. En las redes lo acusaron de “gorila”.

El Cabezón inició su descargo contando que había estado junto a sus nietos y estos le preguntaron cuándo podrían volver al colegio.

“Ojalá que los que están escuchando me den una respuesta para que yo les dé a mis nietos cuando me preguntan por qué no van a la escuela”, expresó Ruggeri en F90, programa que conduce Sebastián Vignolo en ESPN.

“Que se pongan de acuerdo, vamos, Baradel, que tu hija dijo que también quiere ir al colegio”, apuntó Ruggeri contra el líder gremial.

Su compañero de trabajo, el ex futbolista Mariano Juan, quien se desempeña como panelista del programa F12, que da el pase al ciclo que integra Ruggeri, exhibió su discrepancia con el campeón del Mundo en México 86.

“Es una cuestión sanitaria”, matizó el ex volante del Ajax y Huracán, entre otros equipos.

“Explicale al nene que es una cuestión sanitaria. Es una cuestión de que un lugar sí y en otro no. A la izquierda de la General Paz los nenes van para la escuela y a la derecha, no. De un lado hay una razón y del otro lado hay otra razón”, le contestó Ruggeri.

El contrapunto fue tenso, hecho de incómodos silencios. Ruggeri se mantuvo firme en su postura. Lejos de achicarse, Mariano Juan le recordó que fue el gobierno de la Ciudad el que propició las diferencias de criterio que tanto molestan a Ruggeri.

“Hubo un gobernador que no acató la medida del presidente”, dijo Mariano Juan en alusión a la postura de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de la Ciudad.

“¿Escuchaste lo de Almeyda? Quiso vacunar a todo el pueblo y no lo dejaron”, le recordó Ruggeri a Mariano Juan.

En las redes sociales, esta intervención de Ruggeri fue muy comentada. Cientos de usuarios de Twitter lo tildaron de “gorila” e “ignorante”.

“Ruggeri siempre la juega de neutral y es más macrista que endeudar al país por millones de dólares”, escribió un usuario de esta red social.