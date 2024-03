Nunca hay paz en Boca: durísimos posteos del padre de Weigandt contra el Consejo por el pase de su hijo al Inter Miami

El padre de Marcelo Weigandt, defensor de Boca que en junio termina su contrato y quedará libre, apuntó contra el Consejo de Fútbol en un posteo al asegurar que “no dejan crecer” al defensor. La publicación se dio un día después de que el Chelo se juntara con un integrante de la dirigencia para tratar un ofrecimiento que tiene de Inter Miami de Estados Unidos para irse ahora.

“Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre”, comenzó acusando en el escrito, dando por sentado que la dirigencia azul y oro no estaría dispuesta a negociar con el elenco de la Major League Soccer, que cuenta con Lionel Messi en su plantel y que pretende al futbolista de 24 años.

En la publicación en Instagram, Weigandt padre ahondó: “O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan”.

En la tarde del sábado, día anterior al clásico entre Racing y Boca, el papá del Chelo volvió a cargar contra los “manejos” de la actual dirigencia y dio a entender que no quieren comunicación con su hijo en un tono sarcástico: “Que lindo que sería que atiendan el teléfono, no solamente cuando te necesitan. Muy bien... ¡el respeto ante todo! De esta manera de manejo se fueron muchos jugadores. Si siguen manejándose así, se van a ir más pero sin dejar nada al club”.

La renovación del vínculo de Weigandt era un tema en agenda desde hace tiempo en el Xeneize ya que es el único que quedaría libre a mitad de año. Las negociaciones habían comenzado en paralelo con las de Valentín Barco ya que ambos son representados por Adrián Ruocco, quien no tiene buena relación con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Sin embargo, en aquel momento se pausaron pero desde hace unas semanas el Consejo tenía la decisión tomada de aceptar las condiciones del Chelo para rubricar la extensión. Pero el jueves el jugador se juntó con Marcelo Delgado y le manifestó que su intención era emigrar inmediatamente, evitando quedar libre y dejando dinero y un porcentaje de su pase en el club.