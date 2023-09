Las gravísimas amenazas que sufrió Nicolás Tagliafico por parte de la hinchada del Lyon antes de viajar a Argentina

A pocas horas de emprender rumbo hacia la Argentina para sumarse a la Selección en lo que serán las primeras fechas de las Eliminatorias CONMEBOL de cara al Mundial 2026, Nicolás Tagliafico vivió un momento incómodo en Francia.

Recordemos que el lateral izquierdo surgido de Banfield se desempeña en el Lyon de la Ligue 1, un equipo que viene de sufrir una durísima derrota 4 a 1 ante el PSG. A raíz de una serie de malos resultados, este club se encuentra último y en puestos de descenso tras dos partidos perdidos y un solo empate, siendo esta una situación inesperada para el histórico conjunto francés.

Nicolás Tagliafico

Tal es la situación de este club que supo ser heptacampeón del fútbol francés en la década del 2000, que han alcanzado el peor inicio en una temporada en los últimos 30 años.

Los hinchas del Lyon arremetieron contra los jugadores

La reacción de los hinchas del Lyon y la advertencia a los jugadores

Tras esta caída contra el PSG en donde Kylian Mbappé anotó un doblete y sumaron su tanto Achraf Hakimi y Marco Asensio. Fue por ello que un grupo de “ultras” del Lyon al finalizar el partido demoraron la salida de los jugadores del campo de juego y le enviaron un amenazante mensaje a través de un micrófono.

Tomando la voz el líder de los ultras de Olympique, por los altoparlantes del estadio se escuchó claro el mensaje para los futbolistas del Lyon entre los que se encontraba Tagliafico. “No es necesario que se escondan detrás de los dedos para hablar, si quieren decir algo, no hay problema, podemos hablar después, ahora escuchen. Ustedes son los que llevan hoy la camiseta del OL, antes hubo gente que la glorificó y dieron todo por ella. No tienen derecho a arruinarla. No la manchen”, expresaron desde la hinchada, en un momento tenso y complejo que le tocó vivir al argentino.

