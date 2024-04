Nacho Fernández y Marcos Rojo palpitaron el River vs. Boca de la Copa de la Liga Profesional

En la previa del Superclásico que se llevará a cabo el domingo, desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Ignacio Fernández y Marcos Rojo, referentes de River y Boca, hablaron en la conferencia de prensa organizada por la LPF y dejaron varios títulos. Hubo un fuerte mensaje de paz de ambos lados, se destacó al clásico como “el mejor del mundo” y al mismo tiempo ahondaron en las claves del partido, que “será clave para el futuro”, según el capitán azul y oro.

Ignacio Villaroel, vicepresidente segundo del elenco de Núñez, y Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, también estuvieron presentes y dijeron algunas palabras en la sala de prensa del Predio Lionel Andrés Messi.

La palabra de Riquelme antes del Superclásico

“Para mí es un privilegio estar acá y poder acompañar al capitán de nuestro equipo. Estamos contentos de representar a nuestro club el domingo, es un partido especial y la gente se ilusiona. Pero al final es solo un partido de fútbol y competir. Tenemos la ilusión de hacer un gran partido y que la gente lo disfrute. El Superclásico es el más grande del mundo porque están las dos hinchas, si antes no estuvieron es porque hicimos algo mal. Espero que el domingo sea una fiesta y que el clásico se repita muy seguido”.

Nacho, sobre la posibilidad de los penales en el clásico

“No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo”.

Rojo y el valor del Boca - River del domingo: “El más importante”

“Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación”.

#MarcosRojo s/los superclásicos #BocaJuniors - #RiverPlate:



"Me ha tocado jugar grandes clásicos en mi carrera, pero sin dudas el Superclásico es el más importante, por cómo se vive, por cómo moviliza a la gente, es el clásico más importante.



Jugué Argentina - Brasil, jugué…

Los dos Superclásicos que más recuerdan Rojo y Fernández

“Me acuerdo el penal de Román, que se lo atajan y después lo mete. Me quedó muy grabado ese partido”, comentó Rojo. “Yo el del gol de Lanzini y Funes Mori en la Bombonera, creo que empezó a marcar el camino en la historia de los clásicos”, dijo Nacho.

El consejo de Nacho para los juveniles de River antes del Superclásico

“Hay que transmitirles tranquilidad y explicarle cómo se juegan estos partidos. Pero también que lo disfruten y lo vivan de la mejor manera”.

🙏 "OJALÁ QUE SEA EN PAZ"



Nacho Fernández palpitó el regreso de las dos hinchadas en un Superclásico tras 6 años



"La verdad que jugar un clásico con las dos hinchadas es muy lindo. Ojalá que sea en paz y sea una fiesta para el futbol argentino"

Cómo llega Boca

“Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien”.

Rojo y el furor de la gente por el Boca - River

“Es especial. Ayer salí de casa y cada personas que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal”.

Nacho Fernández y la vuelta de ambas hinchadas al Superclásico

“Volver a jugar con las dos hinchadas es muy lindo, ojalá sea en paz, nos merecemos eso. Los últimos clásico, de local, siempre se siente la gente. Tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus, ahora es mitad para cada uno”.