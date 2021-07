Nacho Fernández, en duda para el cruce contra Boca en la Bombonera

El mediocampista y ex jugador de River Plate, Nacho Fernández, anotó su ultimo gol contra Cuiabá hace dos semanas y se retiró en camilla cuando pidió el cambio. El futbolista sufrió el estiramiento de un músculo del muslo izquierdo que no llegó a ser desgarro. Por esta razón, sigue en duda en la lista de jugadores contra Boca.

La llave que inagura la segunda parte de la Copa Libertadores de América se llevará a cabo este martes por la tarde en la Bombonera. Aunque Fernández no se encuentra al 100%, su técnico lo convocó para el cruce y, a ultimo momento, viajó a Buenos Aires.

Cuca conoce en detalles la salud del jugador por eso decidió dejarlo fuera en los últimos dos partidos disputados. Asimismo, Nacho se destaca por haber convertido siete goles en los diecisiete partidos jugados y el entrenador quiere tenerlo, al menos, en el banco de suplentes.

Atlético Mineiro viene de cuatro triunfos consecutivos y si el ex River no se encuentra en condiciones podría ser reemplazado por otro argentino: Matías Zaracho. El ex jugador de Racing Club aún no realiza las practicas en el Predio de Ezeiza y espera por el ajuste de fichas por parte del DT.

La probable formación de Atlético Mineiro vs. Boca en la ida de los octavos de final

Everson; Tche Tche o Dodó, Réver, Júnior Alonso, Igor Rabello o Nathan, Mariano; Allan, Jair, Matías Zaracho o Ignacio Fernández; Hulk y Jefferson Savarino. DT: Cuca.