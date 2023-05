Mundial Sub 20: Garnacho y Nico Paz bancaron a la distancia a la Selección Argentina

El “no” rotundo de Manchester United y Real Madrid impactó de lleno en los ánimos de Alejandro Garnacho y Nico Paz, quienes no fueron cedidos para disputar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Más allá de la bronca por no estar presentes en la lista de Javier Mascherano, los dos pibes siguen de cerca lo que ocurre con sus compañeros en Santiago del Estero.

De hecho, hace algunos minutos compartieron dos historias que ilusionan a los hinchas albicelestes de cara al futuro. A través de su cuenta de Instagram, la joya de Los Diablos Rojos le sacó una foto a su televisor con el partido frente a Guatemala y escribió “Vamos Selección”.

✍️ "Vamos Selección! 💙🤍"



📷 El mensaje de apoyo de Alejandro Garnacho 🇦🇷 para el equipo de Javier Mascherano pic.twitter.com/SDJIExfFmV — El Gráfico (@elgraficoweb) May 23, 2023

Un posteo similar realizó el volante del Merengue, que también mostró su TV y dejó dos emojis: un corazón y la bandera argentina.

Nico Paz bancando a los pibes. 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/Z2GOFikocf — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 23, 2023

Clara muestra de que, más allá de los pulgares abajo que recibieron en España e Inglaterra, los juveniles sienten los colores del país y esperan ser parte de la próxima convocatoria de Lionel Scaloni.