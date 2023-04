Mundial Sub 20 en Argentina: en 2001, las entradas de los partidos en Mendoza decían “Estadio Islas Malvinas”

La polémica se instaló durante las últimas horas, y las idas y vueltas al momento de confirmarlo o negarlo no hicieron más que alimentar los rumores y suspicacias. Mendoza será una de las sedes del Mundial Sub 20 que se jugará este año -información ya confirmada-, y el Estadio Malvinas Argentinas será el escenario para que se disputen algunos partidos (aún resta confirmar si la provincia será sede de uno o dos grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Sub 20). Pero lo que generó todo tipo de controversias es el supuesto pedido de la FIFA, que habría solicitado a la organización que no se nombre al estadio como “Malvinas Argentinas”, sino simplemente como “Estadio Mendoza”.

El pedido tiene que ver -o tendría, hablando en potencial- con que la organización madre del fútbol mundial dice mantener una postura neutral y ajena a los conflictos políticos, sociales y bélicos. Y la denominación original del estadio mendocino podría incidir en uno de estos conflictos, ya que el “Malvinas Argentinas” lleva ese nombre como una reivindicación de la Soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur. De confirmarse la existencia este pedido, se ha aclarado que sería para la denominación en los sitios e información oficial de la FIFA, ya que el estadio ni siquiera debería cambiar oficialmente ni en la práctica su nombre. Pero la polémica se instaló, así como también el malestar de los veteranos de Malvinas en Mendoza.

Mundial Sub20 en Argentina: en 2001, las entradas de los partidos en Mendoza decían “Estadio Islas Malvinas”. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes.

Más allá de la polémica propiamente dicha -que estalló en el plano mediático y de los rumores- el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens y el propio gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez aclararon públicamente que jamás existió ese pedido por parte de la FIFA, por lo que la denominación del “Malvinas Argentinas” no cambiará. “Es un bolazo” llegó a decir, por fuera de cualquier protocolo, Suarez. Eso sí, habrá que esperar a las 10:45 de hoy, cuando la FIFA sortee los grupos del mundial que se jugará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio para ver si se menciona al estadio como “Malvinas Argentinas” o como “Estadio Mendoza”.

Una particularidad por demás llamativa es que en 2001, cuando ya se jugó un Mundial Sub 20 de la FIFA en Argentina -y en Mendoza-, el estadio mendocino fue denominado oficialmente como “Islas Malvinas”. Y las entradas que se expidieron hace 22 años para los partidos que se disputaron en Mendoza son un documento histórico que lo confirma.

“Estadio Mendoza”, el primer nombre que tuvo el “Malvinas Argentinas”

La versión -que no es más que versión, por el momento- sostiene que la FIFA habría pedido a Argentina, a Mendoza y a la organización que se hable del “Estadio Mendoza” para referirse a los partidos que se jugarán en el “Malvinas Argentinas”. Precisamente, ese nombre -más específicamente “Estadio Ciudad de Mendoza”- fue con el que se bautizó al estadio cuando fue inaugurado el 14 de mayo de 1978, ante casi 50.000 personas, en la previa del Mundial de Argentina 1978 (por esa razón se construyó).

Un amistoso entre el Seleccionado de Mendoza y el Seleccionado de San Rafael -que terminó con un 3 a 1 para los sureños- fue el partido inaugural en el imponente estadio ubicada en la parte alta del Parque General San Martín (por entonces, prácticamente despoblada). Y con ese encuentro comenzó a tejerse gran parte de la historia del fútbol grande en Mendoza (y de otros eventos también).

El 14 de mayo próximo el estadio cumplirá 45 años, y los partidos que se disputen en Mendoza como parte del Mundial Sub 20 podrán oficiar como festejos para la ocasión. Fue en 1982, tras la Guerra en el Atlántico Sur, que el estadio mundialista cambió su nombre por Malvinas Argentinas. Y es el nombre que ostenta en la actualidad, y que seguirá ostentando oficialmente por más que lo quieran rebautizar a la fuerza.

Desde el Mundial de fútbol de 1978 (Mendoza fue sede del Grupo D) hasta una austera edición de la Fiesta de la Vendimia 2002, pasando por aquel histórico concierto de Amnistía Internacional en 1988, son variadísimos los eventos que pasaron por el “Malvinas Argentinas”.

Entre este sinfín de actividades y eventos que pasaron por el Malvinas sobresalen la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 (en 2001 y que, al igual que en 1978, tuvo a la selección argentina como campeona), una Copa América -en 2011-, así como la mayoría de los partidos en Primera División de Godoy Cruz Antonio Tomba, las tradicionales y ya casi extintas Copas de Verano (competiciones amistosas de las que participaban Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente) y los partidos más importantes que han jugado los equipos mendocinos, entre otras cosas. ¡Si hasta Argentinos Juniors, un club de La Paternal (Buenos Aires), hizo de local durante toda una temporada en el Malvinas entre 1993 y 1994!

Como si con esto fuera poco, el Malvinas Argentinas llegó a ser sede de un opulento evento tradicionalista y de exhibiciones de caballos.

La histórica construcción del Malvinas Argentinas y el partido inaugural

El estadio mundialista “Ciudad de Mendoza” comenzó a ser construido en 1976, y su presupuesto inicial fue cercano a los 61 millones de pesos de aquel entonces. Quien decidió y comandó la construcción fue el Ente Autárquico Mundial ‘78, que había sido creado por la Junta Militar y que definió las sedes que tendría el Mundial que se disputaría dos años después en Argentina. Aunque inicialmente la idea era aprovechar algunos de los estadios ya existentes -de los clubes locales-, luego de una inspección se decidió construir un estadio desde cero en Mendoza.

El lugar elegido fue el entonces autódromo de Mendoza -que fue erradicado del lugar-, y al pie del emblemático Cerro de la Gloria. La obra -ejecutada casi en su totalidad en 1977- incluyó los caminos de acceso, las playas de estacionamiento, una cancha auxiliar de entrenamiento, tendidos eléctricos y redes cloacales y de agua, entre otras obras complementarias.

El domingo 14 de mayo de 1978 por la tarde se jugó el partido que dejó inaugurado el entonces “Estadio Ciudad de Mendoza” en el Parque San Martín. “Fui con mi papá y mi hermano a ver el partido entre San Rafael y Mendoza y estaban llenas las tribunas. La entrada era gratuita, pero creo que había que canjearla anteriormente en otro lado. Y fue un hecho histórico, no solo por la inauguración en sí, sino por lo que significaba tener un estadio así en Mendoza. El lugar, aparte, siempre fue maravilloso: está en una especie de ‘olla’”, rememora Gerardo, un mendocino de 69 años y que hace casi 45 años estuvo en las butacas del flamante estadio mundialista.

El resultado, anecdótico, fue triunfo de 3 a 1 para San Rafael. Pero el jugador que quedó en la historia fue Roberto Pascual “Taca” Chavero, jugador de Independiente Rivadavia y de la selección mendocina, y quien convirtió el primer gol de la historia del estadio mundialista. “La verdad es que es un momento muy especial. Fue el día en el que hice el primer gol en el estadio y quedó para siempre en mi recuerdo. Ese día era la inauguración del estadio, estaba lleno y muchísima gente vino a verlo, fue récord. Con San Rafael siempre hubo una rivalidad y lamentablemente ese día perdimos, pero yo tuve la suerte de hacer el primer gol y quedar en la historia”, recordó Chavero hace cinco años, al cumplirse los 40 años del estadio.

“En Mendoza, Córdoba y Mar del Plata se construyeron estadios nuevos, mientras que en Rosario se acondicionó la cancha de Rosario Central y, en Buenos Aires, las de River y Vélez Sarsfield. Pero de todos los estadios que se hicieron de cero, el de Mendoza fue el que mejores condiciones tenía. Incluso, la visibilidad desde las tribunas era mejor, ya que eran más empinadas”, rememora Gerardo, quien también fue parte de los espectadores del Mundial 78 en Mendoza y en Córdoba, donde había estudiado Medicina.

“Otra novedad en el estadio mendocino fueron las torres de iluminación. Los partidos se jugaban cerca de las 16, pero la exigencia era que tuvieran luces artificiales. Fue un Mundial que se vio a color en todo el mundo, pero no en Argentina (la TV color llegó en 1980 al país)”, agrega con nostalgia. Y también se detiene en lo novedoso que fue el tablero “Autotrol”.

Durante el Mundial 78, en Mendoza se hizo el gol 1.000 en la historia de los mundiales

Veinte días después del partido inaugural del estadio Ciudad de Mendoza, el 3 de junio de 1978 se jugó en el corazón del Parque San Martín el primer partido correspondiente al Mundial de Fútbol en sede mendocina. El “Estadio Ciudad de Mendoza”, por entonces, fue sede del Grupo D, integrado por Perú, Países Bajos, Escocia e Irán. El partido inaugural entre Países Bajos e Irán fue triunfo por 3 a 0 para la selección europea, quien se consagraría subcampeona del Mundial tras perder contra Argentina en la final.

Ocho días después de ese primer partido, el estadio mendocino que cumplirá 45 años el próximo 14 de mayo, también quedó en la historia de los mundiales: se convirtió en ese escenario el gol número 1.000 desde el primer juego en Uruguay 1930. Fue el domingo 11 de junio de 1978, por la tarde y ante unas 40.000 personas que estaban en el público. Fue el delantero neerlandés Rob Rensenbrink quien convirtió de penal a los 34 minutos del primer tiempo el gol 1.000, aunque el triunfo fue para el rival de la selección naranja aquella tarde, Escocia, quien ganó 3 a 2.

Mientras duró el Mundial de 1978, el estadio mantuvo su nombre de “Ciudad de Mendoza”. Recién en 1982 cambió su nombre por estadio mundialista “Malvinas Argentinas”, en honor a los combatientes de la guerra en uno de los territorios más australes del país y a la reivindicación de la Soberanía nacional.

Amnistía Internacional y su recital en el Malvinas para “mojarle la oreja” a Chile

El 14 de octubre de 1988, Amnistía Internacional celebró un histórico concierto en Mendoza y, por supuesto, el estadio “Malvinas Argentinas” fue el escenario elegido. La intención inicial era que la sede fuese Santiago de Chile y para denunciar las violaciones de los Derechos Humanos en el país vecino, que estaba gobernado por entonces por el dictador Augusto Pinochet (ya casi en el ocaso de su gobierno).

“Human Rights Now” fue el nombre del concierto, que tuvo su edición en Buenos Aires también. Pero Pinochet no autorizó que el recital se hiciera en la capital chilena, por lo que los organizadores decidieron hacerlo en la ciudad argentina más importante y próxima a Santiago. Y así fue como Mendoza fue la sede elegida, y Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, León Gieco, Los Prisioneros e Inti Illimani -entre otros- tocaron en el estadio mundialista y ante 30.000 personas.

Ese día subieron al escenario, además, las Madres de Plaza de Mayo.

El día en que la Vendimia se mudó al Malvinas Argentinas

El 3 de marzo de 2002, en una Argentina golpeada por una de las mayores crisis políticas, institucionales, económicas y sociales de la historia, Mendoza celebró su Fiesta Nacional de la Vendimia.

Con muy poco presupuesto, en lugar de preparar el tradicional teatro griego Frank Romero Day, se eligió el escenario del estadio “Malvinas Argentinas” para esta fiesta. La reina fue María Noelia Blanco, representante de Tupungato y quien tenía 18 años en aquel momento.

El primer Mundial Sub 20 en Argentina, los Torneos de Verano y el “Tomba de América”

Como si hubiese sido llamado a ser el testigo directo de los momentos más importantes de la historia del deporte en Mendoza, el “Malvinas Argentinas” fue el escenario de momentos realmente históricos.

En lo que tiene que ver con el fútbol, a partir de 1994 comenzaron a disputarse las Copas de Verano (torneos amistosos) que trajeron en temporada estival a los equipos más grandes del fútbol argentino a jugar en el césped del Malvinas. Un año antes, en 1993, Argentinos Juniors había alcanzado un acuerdo para jugar los partidos de la Liga Argentina también en el Malvinas, lo que había traído a Boca, River, San Lorenzo y otros equipos a jugar a Mendoza “por los puntos”.

Luego del ascenso de Godoy Cruz Antonio Tomba a primera división, el Tomba hizo del Malvinas su cancha para jugar de local (sede que mantiene mientras avanza en la remodelación del Feliciano Gambarte). Y fue en el Malvinas donde jugó, además, los partidos internacionales por la Copa Libertadores en sus ediciones 2011, 2012, 2017 y 2019, además de la Copa Sudamericana en 2011 y 2014. También en las categorías de ascenso han jugado otros equipos mendocinos como Gimnasia y Esgrima, Huracán Las Heras, San Martín, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia.

La Selección Argentina de fútbol -la mayor- también ha disputado partidos y torneos en el estadio ubicado en el Parque San Martín. Por las Eliminatorias Sudamericanas para los mundiales de fútbol, en 2012 y en 2016 la albiceleste enfrentó en el Malvinas Argentinas a su par Uruguay, ganando ambos partidos por 3 a 0 y 1 a 0. También Chile jugó de local en la previa al Mundial de Italia 1990 en el estadio mendocino, y fue triunfo 5 a 0 para los trasandinos contra Venezuela.

El Mundial de Fútbol Sub 20 de Argentina en 2001 -que tuvo a la selección local como campeona- también encontró en el Malvinas una de sus sedes (como ocurrirá a partir del próximo mes). Fue el Grupo C el que jugó sus partidos en la provincia, con las selecciones de Ucrania, Estados Unidos, China y Chile como protagonistas. Además, jugaron Paraguay y República Checa otros partidos en el mundialista.

Para ese campeonato, en las entradas (que tenían precios irrisorios si se compara con los valores de hoy -se conseguían tickets a 4 pesos-) de los partidos que se jugaban en Mendoza se lee claramente “Estadio islas Malvinas”, por lo que la FIFA no tuvo reparos en ese momento para que se incluya el nombre de las islas, aunque no se incluyó el “Argentinas”.

Diez años después de ese mundial juvenil, en 2011 también Mendoza y el estadio “Malvinas Argentinas” fueron escenario de algunos partidos de la Copa América que se jugó en el país ese año. Para este certamen se encararon las mayores obras de remodelación que ha tenido el Malvinas hasta el momento e incluyeron el recambio total de butacas, la instalación de una pantalla led de 128 m² (la más grande de Sudamérica por entonces), la reconstrucción de los sanitarios, reparaciones en la platea techada, en los ascensores del estadio y en los accesos este.

En el “Malvinas Argentinas” jugaron Uruguay (quien terminaría consagrándose campeón), Chile, México y Perú algunos de sus partidos correspondientes a la primera ronda del Grupo C, mientras que se disputó una de las semifinales -Paraguay y Venezuela-.

El Malvinas, también para el Rugby

Luego de que se incorporara a la Selección Argentina de Rugby (Los Pumas) para la disputa del torneo internacional Rugby Championship, el “Malvinas Argentinas” también se convirtió en escenario principal de algunos de los partidos más importantes de esta disciplina.

El triunfo fue un guiño con vistas al futuro

En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017 Los Pumas recibieron en Mendoza y por el Rugby Championship a las selecciones de Sudáfrica y Australia en distintas oportunidades. Este año, Los Pumas recibirán en Mendoza a Nueva Zelanda.

El resultado más recordado de esa serie de partidos en el Malvinas Argentinas -que comenzó con un empate 16-16 entre Pumas y Springboks (Sudáfrica)- fue en 2014, cuando Argentina derrotó en un histórico partido a Australia por 21 a 17, con el aliento del público mendocino.