El Mundial Sub 20 se jugará en Mendoza: las otras subsedes elegidas y los detalles del sorteo

Con el visto bueno por parte de FIFA para que Argentina sea la sede del Mundial Sub 20, Mendoza fue confirmada como una de las subsedes. Luego de las inspecciones correspondientes y la firma de los contratos, la Copa se jugará en cuatro ciudades de nuestro país entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

El Gobierno de Mendoza todavía no lo comunicó oficialmente, a la espera de la notificación por parte de la FIFA, aunque el anuncio está al caer.

A saber: Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y La Plata se quedaron con las plazas y ahora resta conocer el fixture que quedará definido tras el sorteo que se desarrollará este viernes 21 de abril, a las 11 (hora de Argentina), con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, presente en la sede de Zurich.

La idea desde la Asociación del Fútbol Argentino era dividir la Copa del Mundo en cuatro sedes, y así será. Los grupos estarían repartidos de la siguiente manera: dos en Mendoza, dos en La Plata, uno en Santiago del Estero y el restante en San Juan.

De esa manera, quedaron descartadas las provincias de Córdoba, San Luis, Chaco y Salta. Ya estaban afuera el Monumental (River Plate) y la Bombonera (Boca Juniors), entre otros estadios.

Desde AFA se movieron muy rápido para organizar la Copa y lo lograron. Un triunfo desde lo dirigencial y, un poco también, en lo deportivo: la Selección Sub 20 no estaba clasificada al Mundial y ahora lo jugará, siendo hasta cabeza de serie para el sorteo. Indonesia era quien debía organizar el Mundial Sub 20, pero sus diferencias políticas con Israel, a quien no le iba a permitir el ingreso, fueron el detonante para que FIFA le sacara la Copa y la plaza de participación.

Las autoridades de la FIFA visitaron el estadio Malvinas Argentinas el viernes 14 de abril y se retiraron más que conformes. / Gentileza.

En consecuencia, los estadios serán el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (capacidad: 30 mil personas), el Ciudad de La Plata (53 mil personas), el Malvinas Argentinas (42 mil personas) y el Bicentenario de San Juan (25 mil personas).

Por otro lado, la idea es que el partido inaugural sean en Santiago del Estero y la final sean en La Plata.

El sitio especializado Doble Amarilla confirmó este jueves la noticia que había adelantado Los Andes.

🚨#ALERTA | Sedes definidas para el Mundial Sub-20 🏆 según pudo confirmar @okdobleamarilla



📌Serán 4 finalmente: La Plata, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan



📌El partido inaugural será el 20/5 en el 🏟️ Madre de Ciudades



📌La final será el 11/6 en el 🏟️ Diego Maradona pic.twitter.com/7wMkdPcOki — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 20, 2023

Los cuatro estadios donde se jugará el Mundial Sub 20

-Madre de Ciudades de Santiago del Estero: 30 mil personas.

-Ciudad de La Plata: 53 mil personas.

-Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: 42 mil personas

-Bicentenario de San Juan: 25 mil personas.

Javier Mascherano, DT de la Sub 20 que buscará ganar el Mundial.

Los bombos para el sorteo:

BOMBO 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

BOMBO 2: Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia.

BOMBO 3: Nigeria, Japón, Uzbekistán, Irak, Honduras y Fiji.

BOMBO 4: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia, Túnez.

La historia del Malvinas Argentinas, protagonista de otro Mundial de fútbol

El Malvinas Argentinas es el estadio mayor de los mendocinos y a lo largo de la historia ha sigo protagonista de innumerables acontecimientos deportivos, entre los que se destacan el Mundial 1978 y el Mundial Sub 20 en 2001. Además, la Selección Argentina disputó en el verde césped del Malvinas compromisos de Eliminatorias Sudamericanas. También fue parte de la Copa América 2011.

Además, el Malvinas recibió en varias oportunidades a Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, en el marco del Rugby Championship.

El estadio Malvinas Argentinas comenzó a construirse en 1976 con vistas a la Copa del Mundo 1978. El encargado fue el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly.

La inauguración se dio el 14 de mayo de 1978 con un encuentro entre la Selección de Mendoza vs. la de San Rafael. En un principio se llamó “Estadio Ciudad de Mendoza”, aunque cuatro años más tarde se modificó por el actual, “Estadio Malvinas Argentinas” en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas de 1982.