Se conoció un nuevo parte médico de la jocketa mendocina Florencia Giménez: continúa en terapia intensiva

El Servicio Médico del hipódromo de Palermo informó que la jocketa mendocina Florencia Giménez continúa en la terapia intensiva de la Clínica Bazterrica, bajo efecto residual de pseudoanalgesia en evolución neurológica a la espera de reacciones.

Giménez sufrió el domingo último un grave accidente en la pista mientras se corría la novena carrera en Palermo: salió despedida de la yegua que montaba y tuvo un fuerte golpe, con “fracturas en columna cervical y dorsal sin compromiso de médula”, que la dejaron internada con pronóstico reservado.

El comunicado de hoy añade que la jocketa “presenta catéter para medición de presión intracraneal y de seguir así se le retirará prontamente”.

Además explica que, luego de que se le retire el catéter está planeada la realización de una resonancia magnética nuclear cerebral para completar la evaluación del daño.

El parte está firmado por el doctor Luis Javier Quinteros, del hipódromo Argentino de Palermo.

Florencia Giménez tiene 26 años, nació en Mendoza y a los 15 años llegó a Buenos Aires para entrar en la escuela de jockeys de San Isidro.

Florencia Giménez, está grave luego de rodar en una carrera. José Gutiérrez / Los Andes

“Estoy trabajando fuerte para ganar las 120 carreras que necesito para convertirme en jockey”, había comentado unos días antes de su rodada. También había dicho que “este es un gremio machista pero a mí me han respetado siempre”.

“Como mujer sé que a mi me cuesta el doble y no me quejo”, reflexionó en esa oportunidad.