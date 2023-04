Jugó para Chile el Sudamericano y podría disputar el Mundial Sub 20 para Argentina: la historia de Tomás Aviles

Tras el anuncio de la FIFA por confirmar que el Mundial Sub 20 se llevará a cabo en nuestro país, Javier Mascherano dio a conocer la lista de convocados preliminares de la Selección Argentina que jugará el torneo por ser el anfitrión y uno de los que figura allí es una joven promesa de Racing llamada Tomás Aviles.

La historia de este jugador es particular, ya que nació en la provincia de Santa Cruz, pero también posee la nacionalidad chilena por parte de su abuela, y es por eso que pudo jugar con la Roja en enero de este año, donde disputó tres encuentros y no marcó goles en el Sudamericano de Colombia para Chile, país que no logró clasificar a la Copa del Mundo. ‘Toto’, que ya sumó minutos en la Primera de Racing y que Fernando Gago también lo incluyó en la Copa Libertadores, figura ahora en los planes de la Argentina.

Tomás Aviles, la gran promesa de Racing

Tomás Aviles, futbolista de Racing

Hay que decir que la ilusión chilena no se ha apagado por completo ya que jugar por la Sub 20 no le imposibilita defender a la Roja adulta en el futuro. Habrá que esperar a ver cual es su decisión final.

Por lo pronto, cabe destacar que en la descripción en su perfil de Instagram antes tenía las banderas de Chile y Argentina y ahora solo quedó la nuestra.

El Perfil de Instagram de Toto Aviles

LA LISTA PRELIMINAR DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL SUB 20

Arqueros

-Nicolás Claa (Lanús)

-Franco Herrera (Barracas Central)

-Federico Gomes Gerth (Tigre)

-Lucas Lavagnino (River)

Defensores

-Agustín Giay (San Lorenzo)

-Nahuel Arias (San Lorenzo)

-Lautaro Di Lollo (Boca)

-Valentín Barco (Boca)

-Ulises Ciccioli (Rosario Central)

-Brian Aguilar (Lanús)

-Valentín Gómez (Vélez)

-Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata)

-Renzo Malanca (Huachipato de Chile)

-Román Vega (FC Barcelona)

-Franco Carboni (AC Monza)

-Julián Aude (Los Angeles Galaxy)

-Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero)

-Tiago Palacios (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas

-Gino Infantino (Rosario Central)

-Christian Ordoñez (Vélez)

-Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata)

-Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata)

-Máximo Perrone (Manchester City)

-Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa)

-Nicolás Paz (Real Madrid)

-Valentín Carboni (Inter de Milán)

-Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion)

-Juan Gauto (Huracán)

-Federico Redondo (Argentinos)

-Esteban Lucero (Defensa y Justicia)

-Tomás Avilés (Racing)

Delanteros

-Alejo Véliz (Rosario Central)

-Matías Soulé (Juventus)

-Luka Romero (Lazio)

-Alejandro Garnacho (Manchester United)

-Brian Aguirre (Newell’s)

-Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán)