Mundial Qatar 2022: México, rival de Argentina, podría sufrir otra baja por lesión

La Selección de México sigue en estado de alerta tras conocer la impactante lesión que sufrió Hirving “Chucky” Lozano, quien tuvo que ser retirado en el carrito por los servicios médicos, luego de un fuerte choque de cabezas y de no recuperase positivamente, podría ser baja del Mundial de Qatar 2022.

El jugador del Napoli encendió las alarmas al impactar contra el defensor montenegrino de Lazio, Adam Marusic, que quiso rechazar de cabeza hacia atrás, y no observó que se encontraba Lozano, lo que derivó en un fuerte golpe donde hubo cortes y sangrados.

A raíz del accidente sufrido, el club napolitano emitió un comunicado detallando la situación en la que se encuentra el jugador mexicano: “Las pruebas diagnósticas y de control radiológico a las que se sometió @HirvingLozano70 en el Policlínico Gemelli de Roma son todas negativas. El jugador regresa a Nápoles con el grupo del equipo”, anunció el club italiano en su cuenta de Instagram, llevando tranquilidad.

Chucky Lozano se retiro lesionado

Pese a este comunicado, habrá que seguir la evolución del Chucky, ya que no es la primera vez que es retirado en camilla del campo de juego. Recordemos que un partido por la Copa de Oro de la CONCACAF ante Trinidad y Tobago, Lozano padeció un terrible corte en su rostro que necesitó de 40 puntos de sutura y casi pierde la vista. Otro antecedente fue en la Europa League, donde impactó su cabeza ante la cadera de un defensor del Leicester, por lo que también tuvo que ser retirado de los terrenos.

Todo esto ocurrió en el marco de la fecha 5 de la Serie A, que hasta el momento lidera Napoli, luego de ganarle a 2-1 al equipo de la capital romana y, de esta manera, se posiciona como uno de los animadores del Calcio.

Chucky Lozano jugando la la Selección de México

Las lesiones persiguen a México

México no da para disgustos en su espera al Mundial de Qatar 2022 ya que a la espera de lo que suceda con el Chucky Lozano, ya sufrió una baja definitiva a mediados de agosto, que fue la de Jesús ‘Tecatito’ Corona (29 años, jugador del Sevilla), que sufrió una grave lesión que le demandará no solo operación, sino la imposibilidad de volver a las canchas antes de la Copa. En consecuencia, Corona, figura de México, no podrá decir presente en la cita mundialista.

Jesús "Tecatito" Corona sufrió la rotura del peroné y del ligamento del tobillo: estará de 4 a 6 meses fuera de las canchas.

Según medios internacionales, Corona acusó la fractura de peroné y ligamentos en su tobillo y tuvo que irse en ambulancia del entrenamiento del Sevilla FC. En las próximas horas se someterá a una intervención quirúrgica. La recuperación demandará no menos de 120 días.

Este fin de semana también fue noticia el delantero Raúl Jiménez, que volvió a resentirse de una vieja lesión y todavía no han trascendidos detalles de su estado, aunque si se sabe que es menos grave que lo de Corona, por lo que llegaría entre algodones a la cita máxima del fútbol mundial.