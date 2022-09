Mundial Qatar 2022: la fecha límite que tiene Scaloni para dar la lista de la Selección Argentina

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y en esta recta final muchos son los jugadores que se están cuidando para evitar lesiones que los alejen de ser uno de los 26 futbolistas que integrarán el plantel de su selección.

Para eso el técnico de cada federación seleccionará a los que considere aptos para poder competir y ya se reveló la fecha límite que tendrán para poder dar a conocer al mundo esta difícil decisión.

La selección argentina de fútbol trabajó este martes en Londres, en la previa de la Finalissima con Italia. (AP)

Tanto Lionel Scaloni como el resto de los entrenadores tendrán tiempo hasta el próximo 21 de octubre para presenta una lista con 35 jugadores. Esta preselección tiene como objetivo que en caso de lesión de uno de los 26 definitivos, el entrenador pueda elegir como reemplazante a alguno de los 9 que se quedaron fuera.

Por otra parte, para conocer a los 26 deportistas que representarán a su país, el plazo impuesto por FIFA es el lunes 14 de noviembre, tan solo 6 días antes al inicio de la Copa del Mundo. Es por ello que se prevé que muchas selecciones lo anuncien con anterioridad.

Los jugadores de la selección argentina en el campo de juego de Wembley festejando el 3-0 a Italia. (AP)

La frase de Lionel Scaloni sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial

Hace unos meses, cuando no estaba confirmado que la lista de 23 se extendería a 26 convocados, Lionel Scaloni fue consultado sobre el cambio y contó que no le preocupa porque ya tiene en mente unos 30 futbolistas con los que viene trabajando muy bien y que no esperaba sorpresas.

“Nosotros hoy estamos tranquilos en el sentido de que si no está uno, está el otro y nos puede rendir. Nos gustaría poder tomar decisiones pura y estrictamente futbolísticas, no tanto por lesiones o sanciones”, comenzó el entrenador nacional.

Lionel Scaloni Director Técnico de la selección argentina

Luego desarrolló: “No hay que achicar la lista, hay que tenerla amplia, en el sentido de los que han venido con nosotros. Estamos con una lista, que es la que damos normalmente, 30, 35 jugadores y después la recortamos.”

Siguiendo esta línea, Scaloni agregó: “Todos esos futbolistas tienen posibilidades de venir. A lo mejor alguno ahora no está y si en noviembre. Es importante tener ese abanico. La idea es no tener solo los 23 o 26 que diga la FIFA. Después, habrá que levantar el teléfono por si alguien no tiene que venir, lo importante es saber que hay más jugadores de lo que uno pueda llevar”, sentenció el oriundo de Pujato.