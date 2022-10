Mundial Qatar 2022: estas son las figuras que están en duda por lesión

El Mundial de Qatar 2022 no espera dentro de 20 días y es por ello que muchas de las grandes figuras del fútbol intentan cuidar su físico y no arriesgar, pese al apretado calendario que acecha en las diferentes competiciones del globo.

Fecha tras fecha aparecen nuevos nombres que se suman a la lista de lesionados para la próxima Copa del Mundo y es por este motivo que confeccionamos una lista con las principales dudas de cara a las listas de 26 jugadores que presentarán las distintas federaciones:

Qatar. (AP/Darko Bandic/Archivo)

Las figuras del fútbol mundial que están en duda para Qatar 2022

Manuel Neuer - Alemania

El arquero y capitán, Manuel Neuer, causa preocupación en toda Alemania, ya que no juega desde el 8 de octubre pasado, en el empate ante Borussia Dortmund por la novena fecha de la Bundesliga.

El entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann tenía en mente que el guardamete regresara este sábado ante Mainz y por eso intensificó ejercicios durante la semana. El jueves, el medio alemán Bild anunció que “solo pudo entrenar diez minutos. Jugó tres balones largos, balanceando su brazo izquierdo hacia atrás. Entonces, sorprendentemente se acabó”, explicaron.

El portero alemán compartió esta imagen en su cuenta de Instagram. (ManuelNeuer)

De esta manera su lugar en la lista de Hansi Flick, está en duda y a su lesión, se le suma la de Leroy Sané, también compañero de él en Bayern Múnich; Florian Wirtz, quien sí tiene una lesión de gravedad; y Marco Reus, otro buen jugador que posiblemente no esté.

Mike Maignan, Paul Pogba y Raphäel Varane - Francia

Luego de que se confirmara que N’Golo Kanté no formará parte del próximo Mundial Qatar 2022, al combinado francés, dirigido por Didier Deschamps, se le suman varios nombres que de llegar, lo harán con lo justo.

El caso de Raphael Varane parecía grave por una dolencia en el tendón de la corva, pero podría llegar al Mundial. Por otro lado, el arquero Maignan se resintió de una lesión en la pantorrilla y su baja es inminente.

Raphael Varane llegaría con lo justo al Mundial (AP)

Por último, Paul Pogba esta un paso fuera, tras su operación de meniscos el jugador se encontraba en plena fase de rehabilitación, pero según La Gazzetta dello Sport, el volante volvió a caer lesionado gracias a una serie de molestias en sus muslos que apuntan a un desgarro en la zona. Por Italia temen que no vuelva a jugar hasta el 2023.

Pogba besando la Copa del Mundo de Rusia (AP)

Jesús ‘Tecatito’ Corona - México

Gerardo Martino espera con ansias la recuperación de Jesús ‘Tecatito’ Corona, uno de sus pilares en la estructura mexicana, quien sufrió hace algunos meses de una fractura del peroné y de los ligamentos de su tobillo izquierdo.

Tecatito Corona y una grave lesión en Sevilla (Prensa México)

Todo apuntaría a que sería la baja más importante de México pero aún así, ni el seleccionador, ni mucho menos el propio jugador se resignan a estar afuera. Actualmente forma parte de los 31 que designó el Tata.

Paulo Dybala - Argentina

‘La Joya’ es la mayor incógnita de un seleccionado argentino invadido por lesiones. Su problema muscular lo tiene fuera por más de dos semanas. Sin embargo, todavía le quedan al menos diez días de recuperación y el futbolista apura la recuperación. Scaloni lo esperará hasta último momento.

Paulo Dybala, delantero de Roma, y un gesto antes de sufrir una lesión que lo dejaría afuera varias semanas. (AP)

Romelu Lukaku - Bélgica

Romelu Lukaku (29), el referente en el ataque belga, no pasa por su mejor forma tras regresar a Inter de Milán luego de un paso negativo por Chelsea, donde tuvo problemas con el entrenador alemán Thomas Tuchel.

Romelu Lukaku marcó el segundo tanto de Bélgica frente a Francia, en las semifinales. (AP)

Tras estar parado más de 2 meses por una lesión en su muslo izquierdo, el delantero belga sufrió un resentimiento de la cicatriz miotendinosa del tendón de la corva del muslo izquierdo. Aunque habrá que esperar a las próximas revisiones médicas para entender el alcance de su lesión, se espera que llegue con lo justo a la Copa del Mundo.

Lucas Paquetá y Richarlison - Brasil

Richarlison sufrió una lesión en el gemelo, mientras que Lucas Paquetá causó el segundo susto por una dolencia en la clavícula que, inclusive, podía afectar a los ligamentos. Aunque desde Brasil afirman que llegarán en condiciones, algunos estudios sugieren otra cosa.

Lucas Paquetá y Richarlison, dudas para Brasil

Kyle Walker y Kalvin Phillips - Inglaterra

Ante la inminente baja de Reece James, quien no pierde las esperanzas y viajó a Dubai para rehabilitarse, existen dos dudas en el combinado inglés.

Kalvin Philipps y Kyle Walker, en duda para Inglaterra

Se trata de dos futbolistas de Manchester City que pasaron hace poco por el quirófano. El caso de Walker es el más complicado porque fue operado en septiembre pasado por un problema en la ingle. En tanto, Phillips ha tenido que ser intervenido en el hombro. Pep Guardiola confirmó recientemente que no jugarán con los ‘Citizens’ hasta después del Mundial, pero era “optimista” en que podrían estar para Qatar 2022.

Álvaro Morata, Mikel Oyarzábal, Eric García y Kepa Arrizabalaga - España

El sábado pasado fue un día malo para Luis Enrique, quien fue testigo de las lesiones de tres futbolistas. El primero de ellos fue el delantero Álvaro Morata, quien presentó una lesión en el duelo en el que su Atlético de Madrid cayó frente a Cádiz, por la fecha 12 de la Liga de España.

Álvaro Morata salió lesionado

Luego, el arquero Kepa Arrizabalaga, tuvo que ser sustituido en su encuentro de Premier League con Chelsea y por último, el defensor del Barcelona, Eric García, quien presentó molestias en la zona inguinal del muslo izquierdo.

Estos tres nombres se le suman a Oyarzábal, quien necesita volver cuanto antes, ya que viene de recuperarse de una lesión de ligamentos en su rodilla.

Ronald Araújo - Uruguay

Araújo decidió operarse tras sufrir una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho durante uno de los últimos amistosos de la selección de Uruguay previo al Mundial. Su entrenador, Diego Alonso, lo esperará hasta último momento.