Mundial Qatar 2022: brilló en su club, Scaloni lo llamó y rechazó a Italia para jugar al lado de Messi

Marcos Senesi vive días intentos y muy particulares. Es que el futbolista argentino del Feyenoord

aseguró públicamente que rechazará el ofrecimiento de la Selección de Italia y a cambio dirá presente en la Selección argentina tras el llamado del DT Lionel Scaloni.

El jugador oriundo de Concordia, de 25 años, dejó en claro que siempre esperó el llamado de la albiceleste, situación que finalmente se dio.

Senesi y el sueño de jugar en la Selección Argentina

“Cuando recibí los llamados me senté con mi familia y los escuché a ellos, pero la realidad es que siempre, desde chico, sueño con jugar con la Selección argentina y hace un año que vengo acostándome pensando en tener mi chance”, aseguró el zaguero que brilla en Europa.

Ante la llamativa situación que vivió al ser convocado tanto por Argentina como por Italia, Senesi ofreció su reflexión al respecto y sentó postura.

El ex San Lorenzo nacido en Concordia fue la sorpresa de Scaloni en la pre lista para la Finalissima. El seleccionador italiano también lo quería.

“Cada vez que pensaba qué hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era Argentina, por lo que no tuve tanta duda. En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mí país”, lanzó.

Senesi, un ciudadano italiano que fue tentado por Mancini

Italia, el campeón de Europa comandado por Roberto Mancini, siguió de cerca a Marcos Senesi y hasta la ofreció la chance de calzarse la camiseta azul de cara a lo que viene. Hasta hubo conversaciones.

“Mancini me contó del proyecto que tiene, que quiere armar una nueva Selección y quería que forme parte. Va a hacer una renovación importante y pretendía que forme parte de esa reestructuración”, le contó Senesi a Olé.

Y agregó: “Es que es algo muy lindo que dos selecciones me quieran porque significa que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Para mí es un privilegio que me busquen. Que Italia no vaya al Mundial es una pena para el fútbol porque es el último campeón de Europa y Argentina está andando bien y es el último campeón de América”.

Senesi y su pasado con la camiseta de la Selección Argentina

El defensor ex San Lorenzo ya se puso la camiseta de la Selección Argentina Sub 20 y Sub 23. Además jugó en 2017 el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en el que Argentina fue eliminada en primera ronda.

“De mi parte, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, tanto dentro de la cancha como afuera, intentando entrar lo más rápido posible en el grupo, pero después, en definitiva, el que tendrá que tomar la decisión, por sí o por no, es el entrenador”, expresó Senesi en cuanto al sueño de estar en Qatar 2022.