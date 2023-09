Mundial de Rugby 2023: partido inaugural, el fixture completo, formato, TV y todo lo que tenés que saber

No hay mejor inicio de un torneo que tener a Francia y los All Blacks frente a frente. No sólo por lo que representan en el mundo del rugby, sino porque además llegan como favoritos a obtener el título. Y con dicho encuentro se pondrá en amrcha hoy la décima Copa del Mundo, la cual se jugará en el país galo por segunda vez en la historia, luego del organizado en 2007 que consagró campeona a Sudáfrica, mientras que la Argentina finalizó en el tercer puesto tras derrotar en dos oportunidades al seleccionado galo.

La programación de Mundial de Francia contará con la disputa de 48 encuentros, que se jugarán en nueve sedes: Burdeos, Lyon, Lille, Toulouse, Saint Denis, Niza, Nantes, Marsella y Saint Êtienne. En cuanto a Sudámerica, estará representada por la participación de los seleccionados de Argentina, Uruguay y el debutante Chile.

En el Grupo A, los seleccionados de Francia y Nueva Zelanda son los favoritos para acceder a la fase siguiente. En el Grupo B, aparecen como candidatos Irlanda -que encabeza el ranking oficial actual de la World Rugby- y el campeón vigente, Sudáfrica. Y en el Grupo C sobresalen los representativos de Australia y Gales; y finalmente en el Grupo D, los seleccionados de Argentina e Inglaterra encabezan la lista de candidatos.

Fixture Mundial de Rugby Francia 2023

El partido inaugural entre Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda se jugará desde las 15.15 (hora argentina) en el Stade de France de París, será dirigido por el árbitro sudafricano Jaco Peyper y televisado por ESPN+ y Star Plus. Los galos, tuvieron un giro de 360 grados en su juego a partir de la llegada de Fabien Galthie como conductor. Los galos volvieron a estar en la elite del rugby mundial y le ganaron bajo su ciclo a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y los equipos europeos del 6 Naciones.

Nueva Zelanda siempre es candidato. Más allá de algún traspié en el ciclo de Ian Foster, a los All Blacks nunca hay que dejarlos de lado entre los favoritos. Ganaron el Rugby Championship y llegaban sin perder en la etapa previa del certamen, pero en el cierre sufrieron una categórica derrota ante los Springboks, en Twickenham.

Este fin de semana parte el mundial de rugby y esto fue hermoso. pic.twitter.com/IoHqgGES8P — ᴶᵃⁱᵐᵉ ᴿᵃᵈᵉᵐᵃᶜʰᵉʳ (@RadJar23) September 7, 2023

Los favoritos. El Mundial de Rugby 2023, pone primera, con sede en Francia. Los Pumas parten como una de las selecciones a dar batalla en el Grupo D, el que pelearán junto a Inglaterra, Japón, Samoa y Chile. Hay 20 selecciones en el torneo y acá te contamos quiénes son los favoritos a ganar el título, según las casas de apuestas.

Según el sitio Betwarrior, hay tres candidatos en igualdad de condiciones, al menos desde la apuesta: Francia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, todos pagan 4. Atrás aparece Irlanda, con 6. Australia e Inglaterra siguen con 15. Mientras que después viene Argentina, que paga 26 por el título.

🇫🇷 El homenaje de los All Blacks (antes del Mundial de Rugby) a los soldados de Nueva Zelanda caídos en la Primera Guerra Mundial en la Somme, norte de Francia. pic.twitter.com/6AeQ2ujVsF — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) September 2, 2023

En Betsson aparecen los All Blacks como principales candidatos, pagando 4. Ahí cerca, con 4,5, están los galos y los Springboks. En la lista también siguen Irlanda (6), Australia (15), Inglaterra (17) y Los Pumas (26).

En Bet365 también Nueva Zelanda es el favorito (3.75), por delante de Francia (4), Sudáfrica (4.33), Irlanda (5,5), Australia (12), Inglaterra (15) y Argentina (26). Codere, en tanto, tiene la lista con: Nueva Zelanda (3,75), Francia (4), Sudáfrica (4,25), Irlanda (5,5), Australia (13), Inglaterra (15) y Argentina (27).

POSIBLES FORMACIONES

FRANCIA

Thomas Ramos

Damian Penaud

Gael Fickou

Yoram Moefana

Gabin Villiere

Matthieu Jalibert

Antoine Dupont (c)

Gregory Alldritt

Charles Ollivon

Francois Cros

Thibaud Flament

Cameron Woki

Uini Atonio

Julien Marchandy

Reda Wardi

E: Fabien Galthie

NUEVA ZELANDA

Beauden Barrett

Will Jordan

Rieko Ioane

Anton Lienert-Brown

Mark Telea

Ricie Mo’unga

Aaron Smith

Ardie Savea

Sam Cane (c)

Dalton Papali’i

Scott Barrett

Samuel Whitelock

Nepo Laulala

Codie Taylor

Ethan de Groot

E: Ian Foster

Estadio: Stade de France (París).

Hora: 15:15. TV: ESPN y Star Plus.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Sedes del Mundial de Francia 2023

Por primera vez la Copa del Mundo se jugará solo en tierra francesa, ya que en 2007 también hubo encuentros en Cardiff y Edimburgo, en 1991 fue una de las cinco naciones que lo organizaron y en 1999 también aportó cinco estadios. Ahora, todo en suelo galo. Son nueve las ciudades que albergarán el Mundial: París (Stade de France), Marsella (Stade Vélodrome), Lyon (OL Stadium), Lille (Stade Pierre-Mauroy), Bordeaux (Stade de Bordeaux), Saint-Étienne (Stade Geoffroy Guichard), Niza (Stade de Nice), Nantes (Stade de Beaujoire) y Toulouse (Stadium de Toulouse).

¡Qué ganas de que sea mañana! 🇫🇷👊🇳🇿



Por fin, se terminó la espera, ¡arranca la #RWC2023!



📆 Viernes 8

⏰ 15:00 ARG

📺 ESPN



⭐ Mirá los 48 partidos del Mundial de Rugby, en @starplusla.#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/nW69qe6vTm — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 7, 2023

Formato del Mundial de Rugby

El torneo tiene 20 selecciones, que se dividen en cuatro zonas. Las dos primeras de cada una clasifican a cuartos de final, con cruces dependiendo los grupos: el primero de uno, contra el segundo del otro. Luego, semis y final. Además, los tres primeros de cada zona se clasifican automáticamente al Mundial siguiente (Australia 2027).

Los grupos del Mundial 2023

Grupo A: Francia, Nueva Zelanda, Italia, Uruguay y Namibia.

Grupo B: Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania.

Grupo C: Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal.

Grupo D: Inglaterra, Argentina, Japón, Samoa y Chile

Todo el programa del Mundial de Rugby 2023

FECHA 1

Día Hora Partido Grupo

08/09 16:15 Francia - Nueva Zelanda Grupo A

09/09 08:00 Italia - Namibia Grupo A

09/09 10:30 Irlanda - Rumania Grupo B

09/09 13:00 Australia - Georgia Grupo C

09/09 16:00 Inglaterra - Argentina Grupo D

10/09 08:00 Japón - Chile Grupo D

10/09 12:45 Sudáfrica - Escocia Grupo B

10/09 16:00 Gales - Fiji Grupo C

FECHA 2

Día Hora Partido Grupo

14/09 16:00 Francia - Uruguay Grupo A

15/09 16:00 Nueva Zelanda - Namibia Grupo A

16/09 10:00 Samoa - Chile Grupo D

16/09 12:45 Gales - Portugal Grupo C

16/09 16:00 Irlanda - Tonga Grupo B

17/09 10:00 Sudáfrica - Rumania Grupo B

17/09 12:45 Australia - Fiji Grupo C

17/09 16:00 Inglaterra - Japón Grupo D

FECHA 3

Día Hora Partido Grupo

20/09 12:45 Italia - Uruguay Grupo A

21/09 16:00 Francia - Namibia Grupo A

22/09 12:45 Argentina - Samoa Grupo D

23/09 09:00 Georgia - Portugal Grupo C

23/09 12:45 Inglaterra - Chile Grupo D

23/09 16:00 Sudáfrica - Irlanda Grupo B

24/09 12:45 Escocia - Tonga Grupo B

24/09 16:00 Gales - Australia Grupo C

FECHA 4

Día Hora Partido Grupo

27/09 12:45 Uruguay - Namibia Grupo A

28/09 16:00 Japón - Samoa Grupo D

29/09 16:00 Nueva Zelanda - Italia Grupo A

30/09 10:00 Argentina - Chile Grupo D

30/09 12:45 Fiji - Georgia Grupo C

30/09 16:00 Escocia - Rumania Grupo B

31/09 12:45 Australia - Portugal Grupo C

31/09 16:00 Sudáfrica - Tonga Grupo B

FECHA 5

Día Hora Partido Grupo

05/10 16:00 Nueva Zelanda - Uruguay Grupo A

06/10 16:00 Japón - Samoa Grupo D

07/10 10:00 Gales - Georgia Grupo C

07/10 12:45 Inglaterra - Samoa Grupo D

07/10 16:00 Irlanda - Escocia Grupo B

08/10 08:00 Japón - Argentina Grupo D

08/10 12:45 Tonga - Rumania Grupo B

08/10 17:00 Fiji - Portugal Grupo C

Cuartos de final

14/10 12:00 Equipos a confirmar

14/10 16:00 Equipos a confirmar

15/10 12:00 Equipos a confirmar

15/10 16:00 Equipos a confirmar

Semifinal

20/10 16:00 Equipos a confirmar

21/10 16:00 Equipos a confirmar

Tercer y cuarto puesto

27/10 16:00 Equipos a confirmar

Final

28/10 16:00 Equipos a confirmar

El historial de campeones del Mundial de Rugby

Nueva Zelanda y Sudáfrica sn los más ganadores, con tres estrellas (aunque no se ponen en los escudos) por lado. Lo sigue Australia, con dos títulos. Cierra Inglaterra, con uno, como único campeón del Hemisferio Norte. Francia tiene tres subcampeonatos, al igual que Inglaterra. Australia perdió dos finales y los All Blacks, una.

1987 - Nueva Zelanda (29-9 a Francia)

1991 - Australia (12-6 a Inglaterra)

1995 - Sudáfrica (15-12 a Nueva Zelanda)

1999 - Australia (35-12 a Francia)

2003 - Inglaterra (20-17 a Australia)

2007 Sudáfrica (15-6 a Inglaterra)

2011 - Nueva Zelanda (8-7 a Francia)

2015 - Nueva Zelanda (34-17 a Australia)

2019 - Sudáfrica (32-12 a Inglaterra)

El trofeo de la Copa del Mundo de Rugby

El campeón del mundo levanta la Copa Webb Ellis, que lleva ese nombre en referencia a William Webb Ellis, considerado como el creador del rugby moderno. El trofeo es de plata y está bañado en oro, mide 38 centímetros de alto y tiene un diseño particular: posee dos asas (de ahí lo agarran para levantarlo para la foto eterna), en una se puede ver la cabeza de un sátiro y en la cabeza de una ninfa.

En la base se ven los campeones de cada edición y en la parte frontal se puede leer “International Rugby Board” y “The Webb Ellis Cup”. El último detalle es que la copa tiene hasta un apodo: Bill.

