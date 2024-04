Mundial de Clubes 2025: quiénes son los equipos clasificados hasta el momento, cuándo se juega y cómo es el formato

River Superó a Boca en el ranking y quedó con un pie y medio en el certamen. Todavía no aseguró su estadía porque existen algunos equipos que aún podrían sumar 88 puntos o más en el ranking: Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño y Barcelona

Boca, al no jugar la Libertadores, está desventaja, sobre luego de que River lo supere en puntos. Ahora deberá esperar a que el campeón de la Libertadores no sea un argentino y a que el finalista no sea uno de los que amenaza con superarlo en la tabla de posiciones (de Nacional para abajo en la tabla, ya que Olimpia juega la Sudamericana).