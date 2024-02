Moyano se quedó con la Vuelta del Este y Alejandro Corvalán, celebró el título mendocino

El cordobés Cristian Moyano, corredor de la Municipalidad de Godoy Cruz, fue el ganador de la LI Vuelta del Este, tras imponerse con autoridad en el segundo segmento de carrera y con ello desplazar al bonaerense Facundo Bassi (City Bikes) para quedarse con una de las clásicas del ciclismo cuyano. La etapa quedó en manos del santacruceño Franco Vecchi, compañero de filas de Moyano, ex corredor de BMX. Vecchi volvió a sobresalir, como en toda la temporada, y le faltó poco para ser el monarca mendocino de la carretera.

Eran dos los premios que otorgaba la prueba que pone en escena la Asociación Ciclista Mendocina. Dos títulos relevantes, importantes. El de ser el monarca de la Vuelta del Este y el de ser el rey de la temporada de resistencia de la ACM. Dos campeones en una sola prueba. Prestigio a más no poder. Fue Alejandro Corvalán, corredor de la Municipalidad de Guaymallén, tal cual lo había hecho en la temporada 2021/2022 quien conquistó, una vez más, el título de campeón mendocino de ruta, demostrando su templanza, oficio y vigencia para atenazar uno de los campeonatos más exigentes del ciclismo argentino.

Alejandro Corvalán sumó los puntos que necesitaba en la Vuelta del Este para consagrarse como el mejor de Mendoza en resistencia.

Las dos últimas ediciones de la última carrera de la temporada han levantado la imagen de una competencia que iba camino a desaparecer. La temporada pasada y la presente edición que acaba de concluir con el triunfo de Moyano, han elevado la vara de una de las más añejas competencias del ciclismo mendocino. Moyano ya había sido protagonista en el primer parcial al ser integrante de la fuga que definió la etapa que coronó a Bassi. Toda esa regularidad la mantuvo en la tarde dominical para administrar sus chances y cuando vio el claro no dudo en imponer sus condiciones apañado por Vecchi que lo llevó con convicción a la línea de sentencia y con ello poner su nombre en el bronce de la prueba que organiza el Atlético Club San Martín.

La palabra del vencedor. “Estoy feliz. Con Franco (Vecchi) no había corrido nunca. Lo conocí acá, en Mendoza. Y, bueno, tenemos muy buena conexión, tal cual tuvimos el fin de semana pasado. Se repitió la historia. Por suerte pude responder para el equipo, me enorgullece un montón. Deje muy en claro que estoy acá para aportar y ayudar en todo lo que sea por esta camiseta” dijo el vencedor de la última carrera de la temporada. “Estamos bien para afrontar la Vuelta de Mendoza” auguró. “Nosotros queríamos ganar la Vuelta del Este. Lo dijimos antes de largar. Será a todo o nada, vamos por la vuelta nos juramentamos. Se los había dicho a mis compañeros y ellos no me lo pueden negar. Hicimos una muy buena carrera y ahora disfrutamos estos frutos”, cerró Christian Moyano.

SEGUNDA ETAPA

Ciclista Equipo Tiempo

Franco Vecchi M. de Godoy Cruz 3h8′35′'

Christian Moyano M. de Godoy Cruz m.d

Bernardo Cambareri M. de Luján m.d

Maxi Navarrete G. por El Deporte m.d

Maxi Priario M. de Godoy Cruz m.d

Ramiro Castro M. de Guaymallén m.d

Mauricio Domínguez G. por El Deporte m.d

Mario Ovejero M. de San Carlos m.d

Andrés Ramírez Sapito Bike m.d

Camilo Mendoza Chile m.d

GENERAL (extraoficial)

Ciclista Equipo Tiempo

Christian Moyano M. Godoy Cruz 6h14′32′'

Facundo Bassi City Bikes a 12′'

Bernardo Cambareri M. de Luján a 14′'

Maxi Navarrete G. por El Deporte a 22′'

Agustín Altamirano M. de San Carlos m.d

Maximiliano Priario M. de Godoy Cruz m.d

Diego Panella M. de Godoy Cruz m.d

Ramiro Castro M. de Guaymallén m.d

Sergio Fredes City Bikes m.d

Alejandro Corvalán M. de Guaymallén m.d

LA MÁS ARGENTINA DE LAS VUELTAS

La ACM anunció la edición número 48° de la Vuelta de Mendoza, que se disputará a partir del 17 hasta el 25/02. Una vez más, el tradicional giro mendocino, el más añeja en su especialidad en todo el territorio nacional, contará con el apoyo del Gobierno provincial. Llamada la “más argentina de las vueltas” da inicio el sábado 17, en el Parque Benegas de Godoy Cruz. Allí se realizará la presentación por equipos y luego las ruedas comenzarán a girar en el circuito, inicialmente con las tandas clasificatorias y luego con la gran final, donde se conocerá al primer líder general.

La prueba recorrerá casi toda la provincia, pasando por paisajes sin igual. Como no podía ser de otra manera, la etapa reina se celebrará el 24 de febrero, en los extenuantes 92 km que separan Uspallata del Cristo Redentor, a más de 3.800 metros de altura. Mientras que, un día más tarde, la 48a Vuelta de Mendoza consagrará a su campeón en Godoy Cruz, tras iniciar la jornada en Guaymallén.

La Serpiente multicolor transita una de las arterias del Este provincial en una cita que fue organizada por el Atlético Club San Martín.

Para tener en cuenta. Prólogo, sábado 17 a las 18 hs. Etapa 1, el domingo 18, desde las 15 hs, en La Dormida-Santa Rosa-La Paz. Etapa 2 (19/02): desde las 15 en San Rafael, Alvear y de nuevo San Rafael. Etapa 3 (20): San Carlos-Tupungato-Tunuyán y Manzano Histórico. Etapa 4: 15 hs, el 21, por Café Manque-Luján-Potrerillos y Maipú. Etapa 5: 15 hs. el 22/02, Campo Histórico – Las Heras y Villavicencio. Etapa 6: 15 h., viernes 23, en Lavalle-San Martín y Junín. Etapa 7: 9 hs, el sábado 24, en Uspallata y Cristo Redentor. Etapa 8: 16 hs del domingo 25, en Guaymallén y Godoy Cruz. Por Jorge Márquez (Especial para Los Andes).