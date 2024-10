MLS: con pocos minutos y destellos de Messi, Inter Miami le ganó a Toronto y quedó al límite de otro récord

El Inter de Miami de Lionel Messi, quien fue suplente y jugó media hora, le ganó a Toronto por 1-0 en la fecha 33 de la Major League Soccer en el BMO Field con un gol de Leonardo Campana después de una gran asistencia de Luis Suárez. De esta manera, las Garzas, que en la semana habían conquistado el título de Supporter’s Shield con dos anotaciones del rosarino, quedaron a una victoria de terminar como el equipo con más puntos en la historia de la liga.

En el primer tiempo no hubo demasiadas emociones. Apenas el arquero argentino Óscar Ustari, en su debut en el conjunto estadounidense, se destacó con dos atajadas que evitaron el primero de Toronto, pero a los dos equipos les costó llevar peligro al área rival. Cabe remarcar que el técnico rosarino Gerardo Martino eligió un equipo alternativo desde el arranque tras la conquista durante la semana.

No obstante, en el complemento, el Tata movió el banco y a los 60 minutos ingresó Sergio Busquets y con él se vivió el momento más esperado por el público: la Pulga salió al campo en lugar de Robert Taylor. Diez minutos más tarde fue el turno de Suárez.

Más allá de la presencia del mejor del mundo, la visita no lograba dominar el juego. En el cierre del partido, que se vio interrumpido por el ingreso de fanáticos a la cancha para ver de cerca a Messi y obligó a la seguridad a intervenir, el local llegó al arco defendido por el ex Boca y la Selección Argentina a puro empuje ya que necesitaba ganar para avanzar a los playoffs, pero no pudo quebrar el cero.

Cuando el partido llegaba a su fin, el delantero ecuatoriano que fue citado a su selección por Sebastián Beccacece combinó con Luis Suárez en una pared de lujo y puso el 1-0 que sería el resultado definitivo. Con ese tanto llegó a 32 y le sacó dos a Messi, el segundo máximo artillero del club en la historia.

La próxima fecha el conjunto de Messi se medirá ante New England y si le gana finalizará la temporada con 74 unidades, una marca que nunca pudo alcanzar ninguna institución. Por su parte, el club canadiense quedará libre, por lo que está con un pie casi afuera de los playoffs.