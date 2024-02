Messimanía: es el deportista más popular en Estados Unidos, según un estudio

Una investigación llevada a cabo en Pensilvania reveló que el mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, se convirtió en el atleta más popular en Estados Unidos durante el último trimestre. Este hecho histórico marca la primera vez en los últimos 30 años que un jugador de fútbol alcanzó tal nivel de destacada popularidad en el país norteamericano.

El estudio fue realizado por Social Science Research Solutions (SSRS) Redifining Research, con enfoque en deportistas de la Major League Soccer (MLS), así como en figuras del fútbol americano de la NFL, el baloncesto de la NBA y el béisbol de la MLB.

Messi, el deportista que revolucionó Estados Unidos y por el que todos los famosos mueren por una foto con él.

Según datos indicados en la investigación, el ex Barcelona y París Saint-Germain desbancó el apogeo del ex lanzador de New England Revolution, Tom Brady, campeón del Super Bowl en seis oportunidades, y previo a su retiro como profesional en Tampa Bay Buccaneers en 2022 con su séptima corona en la NFL.

Tom Brady, uno de los deportistas más emblemáticos de Estados Unidos.

Además, el 10 consiguió en apenas media temporada con el conjunto rosa y negro de Fort Lauderdale, ubicarse por encima de la dinastía de la NBA que reina entre Stephen Curry, cuatro veces campeón de la liga de básquetbol estadounidense, y la contundencia de LeBron James, ganador del título Larry O´ Brien en las tres franquicias que participó durante su carrera hasta el momento (uno con Cleveland Cavaliers, dos con Miami Heat y uno con Los Angeles Lakers).

Lebron James y Serena Williams, los mejores en su deporte, grabando la entrada de Messi al campo de juego durante el segundo tiempo. Foto: Twitter.

Si bien los picos más altos de popularidad que alcanzó el histórico Michael Jordan durante los ´90 en la NBA hoy están lejos de superarse por ahora, el genio del fútbol mundial quebró todas las expectativas, a partir del título con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el posterior anuncio de su salida al PSG de Francia en junio del año pasado para desembarcar en el fútbol de los Estados Unidos.