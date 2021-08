Entre lágrimas, Messi confirmó su salida del Barcelona: “El PSG es una posibilidad”

Lionel Messi se paró frente al micrófono para contar los motivos de su salida del club Barcelona. El rosarino, después de 17 años jugando en la Primera de la institución, tomará otro rumbo. En una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, habló de sus momentos y agradeció a la gente catalana por tantos años en este club. Pero dijo también que “este es el final” y descartó tener confirmada su partida al Paris Daint Germain.

Con la emoción a flor de piel Messi se despidió del Barcelona. Sin poder comenzar, invadido por las lágrimas, se tomó algunos segundos y expresó “No sé si voy a poder hablar”.

La despedida de Messi en Barcelona./AP Agencia AP

Sin embargo, a medida que fue soltando palabras venidas desde las entrañas y con gran sentir, el rosarino se fue soltando.

“Estos últimos días estuve pensando qué podía decir. La verdad es que no me salía nada. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mi después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado”, arrancó.

Y agregó: “El año pasado con todo el lío del ‘Burofax’ estaba convencido de irme, pero en este no. Con mi familia pensábamos que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, siempre priorizamos el bienestar nuestro y seguir disfrutando de nuestras vidas en Barcelona, que es maravillosa”.

Lionel Messi en conferencia de prensa (Captura)

“Hoy me toca despedirme. Llegué siendo muy chiquito, con 13 años. Después de 21 años, me voy con mi mujeres con tres catalanes argentinos y no puedo estar más orgulloso de haber vivido en esta ciudad”.

“Después de estar unos años afuera volveré porque esta es mi casa, se lo prometí a mis hijos también” dijo La Pulga, quien también aseguró seguir trabajando a futuro por este club que tanto le dio.

Luego agradeció: “a mis compañeros, ex compañeros, a la gente del club. Crecí con el valores de este club e intenté de manejarme con humildad y respeto. Y así lo hice con todo el mundo de esta casa, espero que eso quede de mi, además de darle cosas lindas. Pasa muchas cosas hermosas, también malas pero me hicieron crecer y ser la persona que soy hoy y siempre por este club y esta camiseta”.

“Me voy más que conforme”, dijo.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en la conferencia de prensa del Barcelona (Captura)

Con respecto al público catalán, Messi fue sincero: “Me hubiese encantado despedirme de otra manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, escuchar una última ovación, un último cariño. Festejar un gol con ellos. Me retiro de este club sin verlos. Me imaginé mi despedida con el estadio lleno. Pero se dio así, siempre seré agradecido el cariño de todos estos años. Siempre sentí el amor como yo les tengo a ellos”.

Sobre el motivo principal de esta despedida, la deuda del club y la imposibilidad de sostener a su máxima estrella en el plantel, Messi fue breve: “Lo dijo el presidente, el club estaba endeudado y LaLiga no podría ayudar. Yo tengo que pensar en mi futuro también, buscar lo mejor para mi carrera y pensar de ahora en adelante. Hice todo lo posible para quedarme y no se pudo”.

Con respecto a su futuro, Messi aseguró que “no tengo nada arreglado con nadie. El PSG es una posibilidad, pero tuve muchos llamados, varios clubes que se interesados, pero estamos hablando”.

“Leo” estuvo acompañado por Antonella y sus hijos, sentados en primera fila, a quien en reiteradas ocasiones en su discurso les agradeció por contenerlo en este difícil momento, el cual también confesó ser uno de los más duros que le tocó vivir.