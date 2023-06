Messi en EE.UU.: Inter de Miami ganó más de un millón de seguidores en Instagram tras el anuncio

Lionel Messi reveló en una entrevista este miércoles que su futuro no estrá en Barcelona ni en Arabia Saduita, muy por el contrario el astro del fútbol mundial continuará su carrera en Estados Unidos.

Fue a través de una entrevista en la que el campeón del mundo explicó que “voy a ir a Miami”. La novedad corrió como reguero de pólvora y en segundos internet ardió. “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”, argumentó y agregó que “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

Esas palabras bastaron para enloquecer las redes sociales e Instagram fue uno de los primeros reflejos de la decisión de Leo: como pasó días atrás con la salida en masa de usuarios de la cuenta en dicha red del PSG con el último partido del astro con dicha camiseta -entre el 2 y el 7 de junio los parisinos perdieron 2.004.586 seguidores-, ahora el perfil del Inter de Miamio en la misma red social tuvo un crecimiento exponencial de seguidores.

El PSG perdió más de 2 millones de usuarios en Instagram tras el último partido de Messi. CrowdTangle.

La cuenta @intermiamicf tenía hasta este martes -previo al anuncio de Messi- un total de 1.070.000 usuarios y con una tasa promedio de crecimiento de 218 fans por día. En las últimas 24 horas, cuando los rumores sobre el posible arribo de la Pulga se hicieron más fuertes, pasó a tener un incremento de 6.400 personas.

El Inter de Miami ganó más de 1 millón de seguidores en las últimas horas tras en anuncio de Leo de que jugará en ese club. CrowdTangle.

No obstante, la explosión llegó este miércoles: en poco más de 12 horas, la cuenta del club de David Beckham tuvo un aumento de 1.100.000 usuarios, y solo para comenzar ya que la ‘revolución Messi’ en Estados Unidos solo está empezando.