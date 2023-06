Messi a corazón abierto: “Si no hubiésemos sido campeones del mundo, yo no estaría más en la Selección”

Nada sería igual si Dibu Martínez no le hubiera tapado esa pelota a Kolo Muani, si Montiel no hubiera acertado el último de los penales, si Lionel Messi no hubiera logrado el sueño de sus sueños... El propio Leo lo sabe. Su vida cambió para siempre el 18 de diciembre. Ahora, con ojos de campeón del mundo, hizo una nueva y fuerte confesión de lo que sería su carrera sin esa conquista.

“¿Cómo me gustaría que me recuerden? Que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo. Más que el recuerdo, ojalá sea ese el mensaje, para la nueva generación que tanto me sigue, me cuida y me defendió”.



“Todo el Mundial lo disfruté muchísimo porque sabía que podía ser el último y siendo sincero, creo que si no hubiésemos sido campeones del mundo yo no estaría más en la Selección”, confesó durante el ciclo de entrevista del programa La llave a la Eternidad de la TV Pública.

“Si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de clubes e individual y si no lo hubiera hecho con la Selección era como si me hubiese faltado algo”, agregó.

Pero, claro, por suerte se dio lo que Messi y los argentinos tanto esperaron. Entonces, Leo sigue: “Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la Selección y tengo que disfrutar de todo esto, pero a la vez que lo disfrutaba, tenía una tranquilidad enorme con el grupo que teníamos”.

Este jueves, Lionel Messi jugó su último partido de la 2022/23. Dejó una nueva marca con el gol más rápido de su carrera, a los 79 segundos (un golazo) en el 2-0 a Australia.

