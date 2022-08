Mendoza vibró con Los Pumas: toda la fiesta del estadio Malvinas Argentinas a pesar del triunfo australiano

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, cayó 41-26 ante Australia, que en las últimas horas perdió a su capitán Michael Hooper por problemas personales, en el inicio del Rugby Championship. El rendimiento del combinado nacional en el estadio Malvinas Argentinas fue de mayor a menor y terminó con una nueva dura caída ante los Wallabies. A pesar de la derrota, el público mendocino, demostró una vez más que siente una pasión única por el deporte de la ovalada. Se vivió una fiesta total con más de 40 mil personas en las tribunas.

La formación de Los Pumas durante el Himno Nacional Argentino. Emocionante. / José Gutiérrez (Los Andes).

Los Pumas estuvieron en ventaja durante todo el partido, llegando a estar ganando por nueve puntos a falta de tan solo veinticinco minuto en Mendoza.

El ingreso de Los Pumas fue a toda orquesta en el estadio Malvinas Argentinas/ José Gutiérrez (Los Andes).

Desde ese momento en adelante, Australia sacó su chapa de candidato a llevar este torneo cuadrangular y en una ráfaga logró dar vuelta la historia para llevar una victoria clave en la primera fecha del torneo.

Rugby Championship: Los Pumas se miden con Australia en la provincia de Mendoza. / José Gutiérrez. (Los Andes).

El combinado argentino marcó dos tryes. Primero Pablo Matera, a los seis minutos de la primera mitad, y a los quince del segundo tiempo fue Juan Martín González Samso quien aprovechó de un gran contraataque para convertir y estirar la ventaja parcial que Argentina mantenía en ese momento.

Agustín Creevy, un símbolo de Los Pumas. / José Gutiérrez (Los Andes)

En la próxima fecha, Los Pumas se enfrentarán nuevamente a Australia. El próximo 13 de agosto, a las 16:05, en el estadio Bicentenario de San Juan.

La formación de Argentina vs. Australia

Juan Cruza Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika. Ingresaron: Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Santiago Grondona, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni (LP).

Rugby Championship: Los Pumas juegan con los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas. / José Gutiérrez (Los Andes).

La formación de Australia vs. Argentina

Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Folau Fainga’a y James Slipper. Entrenador: Dave Rennie. Ingresaron: Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Taniela Tupou, Nick Frost, Rob Leota, Pete Samu, Jake Gordon, Reece Hodge.

Rugby Championship: Los Pumas se miden con Australia en la provincia de Mendoza. / José Gutiérrez. (Los Andes).

Todos los tantos de Argentina vs. Australia

En el primer tiempo: 6′ tanto de Boffelli por try de Matera (LP); 8′ penal de Cooper (A); 10′ penal de Boffelli (LP); 14′ penal de Boffelli (LP); 17′ tanto de Cooper por try de Petaia (A); 21′ penal de Boffelli (LP); 40′ penal de Boffelli (LP).

En el segundo tiempo: 5′ tanto de Hodge por try de McReight (A); 18′ tanto de Boffelli por try de González (A); 21′ try penal (A); 24′ penal de Hodge (A); 27′ tanto de Hodge por try de Fainga’a (A); 40′ tanto de Hodge por try de Ikitau (A).

Arbitro: Mike Adamson (Escocia).

Estadio: Malvinas Argentinas.