Maximiliano Segura: “Cada pelea nos permite descubrir qué mejorar”

Si hay algo que necesitaba, tras un agitado primer semestre de 2023, era un merecido descanso. Sin embargo, ahora, el campeón sudamericano superligero y Feconsur de Consejo Mundial (CMB), Maximiliano “El Profe” Segura, retornó a los entrenamientos con vista a una nueva defensa de su corona y a la espera de una posible oportunidad internacional.

En su última presentación, el boxeador nacido en Junín hace 26 años, volvió a sumar un triunfo más por nocaut a su exitosa carrera como profesional, tras vencer en dos vueltas a Sergio “Nonito” Donaire. Aunque el combate se presumía complicado, el del Este provincial supo hacer pesar su jerarquía ante el cordobés.

Segura, quien además es profesor de educación física y una de las figuras de mayor proyección del boxeo mendocino, volvió a demostrar su pasta de campeón en una de las categorías más complejas. Sorprendió a todos, y no solo a su rival, con su esquema boxístico que lo llevó a un triunfo contundente.

“Me tomé un descanso, porque sentía que me hacía falta. Recién comencé a entrenar en estos días. Estoy muy contento porque pudimos sumar una pelea y una victoria más”, aseguró el campeón nacido en el Este mendocino, quien sumó nocaut número 13 en 17 victorias.

- En tu última pelea frente a Donaire se vio a un Segura contundente y con un estilo distinto, ¿Qué pasó?

- Fue una presentación distinta. Mi entrenador Fabián (Sosa) me mandó a trabajar de una manera diferente; me mandó a presionar desde el primer round.

- No es lo más habitual en vos...

- No, no es lo que suelo hacer, sino que me voy acomodando durante el transcurso de la pelea. Ponerme en este rol ofensivo desde el primer rounds fue algo nuevo y me gustó, me sentí cómodo. Fue una experiencia totalmente nueva en muchos aspectos. Además, fue la primera pelea que viajó todo el equipo y donde se involucró en todo el trabajo el psicólogo. Inclusive, en la previa del combate, organizaron una entrada en calor para mantenernos en un buen nivel de stress para la pelea. Fue una muy buena experiencia.

El "Profe" Segura volvió a entrenar pensando en una chance internacional.

- Se te observó bien físicamente, pero supongo que ir a buscar una pelea tiene sus riesgos, teniendo en cuenta que sos un boxeador, más bien tiempista...

- Físicamente estaba bien y la verdad que me sentía de diez. Obviamente que al ver la pelea veo muchas cosas por mejorar, algunas cosas que no me gustan, que las veo como un punto para ponerse a trabajar; la velocidad, concentrado en tirar fuerte y sentí que estaba más tosco tirando los golpes. Podría haber fluido mejor el trabajo, usar mejor las piernas, entrar y salir... Son cosas que vamos a ir ajustando. Eso es lo bueno de cada pelea: que nos permite ir descubriendo qué mejorar y potenciar. Porque no todo estuvo mal, pero tampoco todo estuvo bien. Es poner todo en un equilibrio, en una balanza.

- ¿Por qué tomaron la decisión de salir a buscar al rival?

- El tema de salir a pelear ofensivo desde el primer round fue una estrategia del Fabián, que estudió muy bien a Donaire. En todas sus peleas, siempre tuvo bajones físicos en el cuarto round. Lo que pretendía Fabián es que esos cuatro rounds los acortáramos al 50 por ciento: dos rounds. El otro motivo fue que ellos seguramente iban a especular con mi manera de salir a boxear, que es estudiar los primeros rounds hasta acomodarme. Creo que no se esperaban que saliese así a pelear.

- Estás volviendo a las prácticas: ¿hay algo en vista para los próximos meses?

- Me tomé un receso, un descanso, porque sentía que me hacía mucha falta. Recién ahora volví a las prácticas y estamos entrenando con vista alguna pelea para fines de setiembre o para octubre. Nos han dado un par de fechas opcionales, pero la última palabra la tiene Fabián (Sosa, su entrenador) y Mario (Arano, su promotor). Ellos serán quienes analicen cual es la mejor opción para nosotros.

- Contabas que estuviste haciendo trámites personales, ¿hay alguna posibilidad de combatir fuera del país?

-Estoy a la espera y tratando de ponerme bien a tono y en ritmo. Hemos estado tramitando algunas cuestiones para estar preparados y tratando de anticiparnos, por si nos llega alguna chance de pelear fuera del país, que nos encuentre preparados. Estamos tramitando visa, pasaporte y todos esos documentos que se deben presentar para viajar. Todo al tiempo de Dios, pero obviamente poniendo nuestra parte que es obviamente entrenar y no dejar nada librado al azar.

El “Profe” está listo para el gran salto

El juninense logró defender con éxito la corona y espera por una chance a nivel internacional.

El campeón defensor puso contra las cuerdas a su retador y lo noqueó con un derechazo en el rostro, cuando promediaba el segundo asalto del combate en el Mónaco Hotel & Resort de la villa cordobesa.

Segura (17-1-0, 13 KOs) concretó la tercera defensa del título, logrado ante Emiliano Domínguez el 28 de mayo del año pasado en Polideportivo Plaza Colonia de Junín, su ciudad natal.

Como si bailara al ritmo de un tango melancólico, el juninense Maximiliano Segura volvió a exhibir una clase magistral sobre el ring y y venció a Sergio Donaire (5-3-0, 3 KOs), quien cayó por segunda vez en su cuarta presentación del año. La anterior derrota del cordobés databa del enfrentamiento ante Néstor Pomponi, en febrero pasado, también en Villa Carlos Paz.