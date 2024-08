Maximiliano Padilla, la voz del capitán del puntero Gimnasia y Esgrima: “Sabíamos que era un partido decisivo”

El Lobo es una máquina de ganar por estos días. Se acostumbró tanto al triunfo que ya le sale natural. Casi sin exigencia, se podría arriesgar. Y el del pasado domingo, ante Almirante Brown, lo depositó sin escalas en la parte más alta de la tabla de la Zona A, tras una racha de doce encuentros sin derrotas (con cinco triunfos consecutivos).

Y más allá del rendimient colectivo y la efectividad que suele mostrar el Lobo, hay otros factores que se pueden enumerar y que han permitido esta campaña que ya subió a todo el pueblo mensana a la ilusión del ascenso. Si de números se trata, ¡sumó 35 puntos de los últimos 39 en disputa!

Sin embargo, por ahora, cuerpo técnico y jugadores sostienen una frase, como un mantra de protección: “vamos partido a partido”.

Más allá de ese bajo perfil y esa mesura de los protagonistas, en la categoría ya todos miran a ese equipo que administra con mucha inteligencia las energías para defender y atacar.

La llegada de Ezequiel Medrán le dio orden al equipo y recuperó la confianza, sostenido en el rendimiento de jugadores a los que ya había dirigido. Y entre ellos destaca el defensor y capitán blanquinegro: Maximiliano Padilla.

El “6″ es uno de los los jugadores “fetiches” del DT y fue autor del gol frente a la Fragata, sumando su tercer gol en el torneo, además del segundo de forma consecutiva.

Padilla, nacido hace 29 años en Rosario de la Frontera, Salta, llegó hace un año al Parque y ya es referencia de este Lobo que va por todo.

Desde el 2009 al 2012, integró la Selección Argentina Sub 17, con la que en 2011 logró el tercer puesto en el Sudamericano de Ecuador. Además, ese año, también jugó el Mundial de la categoría en México, donde la Albiceleste finalizó octava.

Frente a Almirante Brown no tuvo un buen comienzo y perdió dos mano a mano frente a Brian Fernández. Sin embargo, se recuperó y terminó siendo vital en el triunfo.

“Lo que pasó es que estoy engripado y varios mis compañeros también jugaron con gripe. Pero era un partido muy importante. Almirante es un equipo que está abajo en la tabla, pero juega bien y teníamos que ganar”, confesó el defensor.

- Una victoria que les permitió llegar a punta del campeonato; ¿Cómo se vive este momento?

- Estamos muy contentos con el triunfo. Fue un partido difícil, mucho más de lo que todos se imaginaban. Por suerte pudimos ganarlo y es lo que vale.

- Parece bisagra en el torneo y el gol fue muy valioso para vos...

-Para nosotros era una fecha decisiva y, por supuesto, en lo personal también por haber aportado el gol.

- Fuiste a buscar ese centro con mucha convicción...

- ¡Siempre! Porque sabemos que la pelota parada es uno de nuestro puntos fuertes. Tenemos buenos cabeceadores y buenos ejecutores. Eso lo estamos aprovechando muy bien y en los momentos justos.

- Hablar de racha a esta altura parece que está demás, luego de 12 partidos sin perder y 10 triunfos...

- Por supuesto que no. Esto es fruto del gran trabajo de todo este grupo. Tenemos un plantel realmente muy bueno; tanto los que juegan como los que están afuera. Es una gran familia la nuestra y creo que ahí a veces está el secreto de los grandes resultados.

- Ahora todos van a querer bajar al puntero; se vienen partidos difíciles...

- Sí, eso seguro. Se vienen partidos difíciles, pero hay que aclarar que todos los partidos que jugamos son difíciles. También sabemos que en algún momento vamos a perder puntos, ya que es un torneo muy largo. Por eso, hoy más que nunca, hay que descansar y prepararse para todo lo que viene.

- ¿Considerás que el juego frente a Colón puede ser determinante para afirmarse en el liderazgo?

- Falta mucho torneo aún por jugar y no se olviden que aún tienen que enfrentarse todos los de arriba.

- ¿Cómo ven el partido frente a los santafesinos?

- Sabemos que será un partido importante el que tenemos contra Colón. Pero estamos tranquilos y confiados, porque laburamos siempre cada partido.

- Estos goles que convertiste en los últimos partidos tienen destinatarias...

-Me tocó sumar una vez más y bienvenidos sean los goles. Pero sí, por supuesto que tienen destinatarias. Porque no me toca hacer goles muy seguido, pero cuando convierto se los dedico a mi nena y a mi señora, que son las que bancan los trapos siempre. Siempre son para ellas.

