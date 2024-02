Matías Reali, un referente indiscutible en Independiente Rivadavia: “Es una locura el apoyo de la hinchada”

Matías Reali es uno de los ídolos indiscutidos del Independiente Rivadavia y, figura absoluta en el ascenso de los Azules junto al goleador, el paraguayo Alex Arce, quien marcó su gol número 28 en 35 partidos oficiales, en una noche de fiesta en La Catedral.

Bruno Bianchi fue autor del segundo gol de Independiente, quien con un frentazo preciso hizo estallar la Catedral del Parque.

El extremo de la Lepra, Reali, volvió a demostrar su jerarquía en varios pasajes del encuentro frente a Huracán de Parque Patricios y, en el primer gol Azul, participó con un remate desde el tiro de esquina y, tras un rebote, el “Paragua” fue implacable. De esta manera, la dupla ofensiva, tan pretendida por San Lorenzo, volvió a ser tan efectiva como en el ascenso.

Cuando restaban 10 minutos para concluir el partido, De Paoli hizo una variante y Reali abandonó el campo de juego, el estadio Bautista Gargantini estalló en una ovación y los hinchas corearon su nombre.

La Lepra, este jueves, desde las 19.30, enfrentará a Rosario Central, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en el estadio Único de la Ciudad de San Nicolás. Partido que se trasladó de escenario, porque en el Gigante de Arrollito, se están haciendo remodelaciones.

Frente a Huracán, para Independiente fue el primer triunfo de local en la Liga, sobre el que el jugador argumentó: “Estamos muy felices con todo esto. Es la primera victoria de local y no deja de ser importante para todo lo que viene. Me sentí muy cómodo en el encuentro y de a poco vamos encontrando el ritmo en la categoría. Pero también tenemos compañeros que tienen mucho recorrido en Primera División, eso hace quizás que no se sienta mucho el cambio”, aseguró Reali.

Respecto a la ovación que recibió durante algunos minutos cuando le tocó ser reemplazado, expresó con cierta timidez. “Es una locura el apoyo de la hinchada, ya me había pasado cuando no pude jugar la final y una parte de la tribuna coreó mi nombre. Eso me emocionó mucho. Igual me da mucha vergüenza hablar de estas cosas, que sin dudas son hermosas y me provocan mucha emoción, pero cuando me toca salir, noto mucho más la ovación”, sostuvo el extremo Azul.

Una constante durante los partidos de la Lepra, es que cuando Reali recibe la pelota y avanza, el estadio se pone de pie. Esto, debido a las expectativas que provoca de lo que manifestó: “Eso en realidad, no lo puedo saber, pero sí me lo ha dicho algún familiar que ha visto algún partido en la tele y me lo remarcan. Escucho todo ese ruido, lo cual no deja de ser una motivación extra para mí”, indicó.

Días antes del debut estuvo en duda su continuidad en el Parque, en cuando si le afectó en algún momento la situación y la insistencia de San Lorenzo por sumarlo a su equipo, al igual que Arce, el jugador aclaró: “Era una posibilidad, pero también es cierto que todos queremos crecer en nuestras carreras y, para mí, jugar la Libertadores es un sueño. Acá en Independiente todos me contuvieron muy bien y, siempre digo que estoy muy feliz de estar acá. Ojalá que siga todo bien en el equipo y el club”, comentó Matías Reali.