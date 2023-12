Matías Ligutti, uno de los hacedores de Argentino campeón: “Esta alegría se la quiero regalar a mi viejo”

Los hinchas albicelestes no paraban de saludarlo y agradecerle. Y él, uno de los padres de la criatura junto a su fiel ladero Gonzalo Mut, se tomaba el tiempo de fundirse en un abrazo uno por uno con cada uno de ellos. Hijo pródigo de Andes Talleres, Matías Ligutti estaba en su casa viviendo una fiesta de la que él es una parte más que importante, como también lo había sido en 2021, cuando con el “Negro” Mut sacaron campeones al Azulgrana después de 50 años de sequía.

“La verdad que una alegría inmensa. Se lo he dicho a toda la gente de Argentino. Fueron 27 años que ellos esperaron y le agradecemos a los dirigentes, a Matías D’Angelo que nos bancó cuando en el primer semestre nos habíamos quedado afuera de los cuartos de final y ahora tuvimos nuestro merecido campeonato”, comenzó diciendo el exarquero y actual DT.

-Estás muy emocionado. ¿De quién te acordás?

-De mi viejo, que no está pasando un buen momento de salud y durante el partido estaba pensando en regalárselo a él. Era lo único que esperaba. Quiero agradecerle a él y a mi mamá que me siempre están. No estamos pasando un buen momento familiar. Así que espero que nos dé mucha alegría para seguir adelante.

-Entendieron cómo había que jugar el partido. ¿Fueron justos ganadores?

-Creo que fuimos justos ganadores. Se vio desde el principio un equipo con mucha convicción, muy decidido a buscar lo que quería. Los hinchas nos contagiaron esa locura hermosa que tienen, nos siguieron todo el año y creo que hoy salieron 18 jugadores a jugar y a multiplicarse por esas 4.000, 5.000 personas que estuvieron en la cancha.

-¿Ahora van por todo, digo, por el campeonato anual también?

-Vamos por todo. O sea, esto tiene que ser un envío anímico muy grande y creo que devolver al Argentino a un lugar en donde se merecía estar.

-Fue muy discutido el penal por parte de Fadep, ¿Cómo lo viste?

-Creo que fue penal. Nosotros tenemos ahí en el video la transmisión en vivo y es penal. Creo que más alla de que tiene las manos atrás, mueveel codo y amplía un poco el volumen del cuerpo. En el primer tiempo también habíamos tenido un penal claro a favor nuestro y no lo cobraron.

10 de Diciembre 2023 Argentino vs Fadep Gran final del Clausura de la Liga Mendocina, Argentino vs FADEP Foto Cristian Guzzo / Los Andes

-¿Salió todo lo que planificaron?

-Absolutamente. Los jugadores lo entendieron a la perfección y lo entendieron en esta final y lo entendieron durante todo el campeonato que había que jugar de esta forma con el ADN que te imprime y te lleva a jugar.

- Y sobre todo le ganaron a un gran equipo, ¿no?

-Un gran equipo que tiene jerarquía, inteligencia. La verdad que Fadep hace casi 7 o 8 años que viene estando en la élite del fútbol mendocino y también en el Regional.

-¿Qué significa este nuevo título como entrenador?

-Una felicidad enorme. El primero había sido con Talleres en esta cancha contra Rivadavia. Y bueno, la verdad que es la segunda experiencia que tenemos y se nos ha dado de nuevo. Es laburo, es trabajo y es que los jugadores confíen en nosotros.

-Si bien jugaron en el Regional, todos los cañones estaban apuntados acá, ¿verdad?

-Estaban apuntados acá. Se hizo difícil, hay que saber administrar a los jugadores que querían jugar contra Gutiérrez para subir de categoría, pero nuestro objetivo desde el principio del año era salir campeón de la Liga.

10 de Diciembre 2023 Argentino vs Fadep Gran final del Clausura de la Liga Mendocina, Argentino vs FADEP Foto Cristian Guzzo / Los Andes

-¿Por qué lo expulsaron a Gonzalo Mut?

-En la última se enroscó ahí con Dellarole y bueno, lo terminaron expulsando, pero bueno, ya estaba casi consumado el partido.

-¿A festejar y ahora pensar en el próximo partido, Mati?

-Hoy a festejar, por lo menos uno o dos días porque venimos muy cansados y después a preparar la final del año.

-¿Dónde debería jugarse esa final?

-No sabemos.

-De nuevo acá, ¿te gustaría?

-Esta es mi casa, así que bueno.