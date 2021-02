Mientras sigue respondiendo consultas sobre la difícil decisión que comunicó con lágrimas en sus ojos luego de consumado el ansiado ascenso de Maipú a la Primera Nacional, Matías Alasia está solo y dispuesto a la charla con Los Andes.

-Mati, ¿cuántos llamados recibiste en los últimos días?

-Muchísimos, me han explotado el teléfono. Estoy a full, pero esto es así: son unos días y después pasa.

-¿Todavía estás en Mendoza?

-Sí, el fin de semana me voy para Corral de Bustos, mi pueblo.

-¿Te vas para no volver?

-Así es...

-O estás pensando en un regreso...

-No, para nada.

-El domingo dijiste que no habría marcha atrás en tu decisión porque se lo prometiste a tu hijo.

-Sí, yo siempre que di mi palabra la cumplí. En junio del año pasado, a Omar y a Hernán (Sperdutti) les dije que iba a seguir 6 meses más y cumplí. Esto es exactamente lo mismo.

-Omar Sperdutti dijo que te van a tratar de convencer para que sigas un año más en el club. ¿Estás dispuesto a escucharlos o el retiro ya es una decisión tomada?

-No, el jueves tengo que reunirme para charlar con ellos nada más, así que ahí veré de qué hablamos. Pero bueno, en lo personal yo estoy tranquilo con mi determinación.

-¿Te sentís un exjugador?

-No, uno nunca se siente un exjugador. El jugador de fútbol es algo que se lleva por siempre y bien adentro.

-¿Qué pasaría si tu hijo te pide que sigas jugando un año más?

-No creo que eso suceda. Es difícil que un nene de cuatro años sepa entender que voy a estar otro año más lejos de casa. Todo este tiempo en Mendoza yo estuve solo y ese es uno de los motivos de mi anuncio.

-¿Este fue el ascenso que más disfrutaste de los tres?

-Los ascenso son todos importantes y los disfruté al máximo. Hasta el día de hoy en Gimnasia nos siguen recordando el ascenso que conseguimos en Córdoba. Y seguramente el día de mañana va a suceder lo mismo el día de mañana en Maipú por lo que logró este grupo. No es poco que el club estuvo 29 años para volver al Nacional B y tiene un condimento especial por eso. Aparte, lo que yo soñé y lo que dije finalmente se dio.

-Al final, Mendoza es la provincia que mejor te sentó...

-Totalmente. Entre Gimnasia y Maipú, en Mendoza jugué seis años y gané tres títulos. No me puedo quejar.

-¿Te vas siendo el mejor arquero de la categoría?

-Hace siete años que estoy en esta categoría y siempre tuve rendimientos muy altos. Entonces, uno se considera de los mejores de la categoría. ¡Y es algo que lo dice todo el mundo también! Entreno y juego para eso, y los resultados están a la vista.

-En un futuro, ¿te ves ligado al fútbol en algún rol?

-Como técnico no. Pero si tengo que elegir me gustaría que fuese como entrenador de arqueros para devolverle al fútbol y a los niños lo que uno aprendió de grandes entrenadores he tenido durante todo este tiempo.

-¿Qué club o lugar te gustaría para empezar?

-Corralense de Corral de Bustos, el club de mi pueblo y donde empecé.

-¿Cuál fue la clave del gran objetivo que logró Maipú?

-El trabajo y el compañerismo, dos cosas que se vieron en momentos clave del torneo. Además, la técnica individual de cada uno jerarquizaron esa otras dos virtudes del grupo.

¿Fueron el mejor equipo de la categoría?

-De los equipos de la otra zona no puedo hablar porque no los conozco. A mí me gustó mucho Villa Mitre, pero nosotros éramos un equipo mucho más directo y terminamos siendo muy sólidos y contundentes a la hora de definir cada partido. Y nosotros terminamos siendo los campeones.

-¿Qué creés que tiene que hacer Maipú en la Primera Nacional?

-Primero, insertarse en la categoría, conocerla, aprender, mantenerse y seguir creciendo en todo sentido. Ese va a ser un paso importante. El salto a Primera División es algo muy difícil y se necesita una estructura bastante consolidada para lograrlo.

Tanda de penales: Como buen especialista, “San Alasia” salió airoso

Un amigo del fútbol: “Tengo muchos, pero destaco a Neri Espinosa y Julio Villarino por la cantidad de años y clubes que compartimos juntos”.

El mejor equipo que integró: “Gimnasia 2013-14 que ascendió del Federal B al A. Ese equipo tenía un juego brillante y en cada partido sabíamos que íbamos a salir triunfadores y con muchos goles de diferencia”.

El mejor partido de su carrera: “Hay varios. Si tengo que elegir por la trascendencia, la final por el ascenso a la BNacional contra Talleres en 2014”.

Un técnico: “Soy agradecido de todos porque de todos se aprende y se saca cosas positivas y negativas”.

Un club: “Corralense, je. Porque es donde empecé mi carrera y gracias a mi club pude seguir con mi pasión”.

El mejor jugador con el que jugó: “Nacho Scocco. Yde esta categoría, el mejor fue Sergio Oga”.

Un arquero: “Me marcaron tres: Goycoechea, Comizzo y Córdoba”.

ALGO PERSONAL

Nombre: Matías Ricardo Alasia.

Fecha y lugar de nacimiento: 7 de mayo de 1985, en Corral de Bustos, provincia de Córdoba.

Edad: 35 años.

Apodo: “Momo”.

Altura: 1,80 mts. Peso: 72 Kgs.

Trayectoria: Inferiores y Reserva de Newell’s Old Boys (2000-06), Tiro Federal de Rosario (2007-08); Arsenal (2008-09); Real Arroyo Seco (2009-10); Coquimbo Unido de Chile (2011); Gimnasia y Esgrima (2013-16); Cipolletti de Río Negro (2016-18), Juventud Unida SL (2018-19) y Deportivo Maipú (2019-2021).

Títulos. 3 ascensos. Con Gimnasia, el arquero ganó el Argentino B (2013-14) y el repechaje del Federal A (2014). Y con el Maipú, obtuvo el Reducido del Torneo de Transición 2020 del Federal A.