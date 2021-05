Más positivos en River: el mendocino Angileri y Paradela se suman a los contagios masivos

Ambos jugadores, no pasaron el test rápido y se perderán el partido con Fluminense por Copa Libertadores. Con estos, el equipo de Gallardo no llega a formar con once jugadores para afrontar el compromiso del martes. Temen por más contagios.