Más de un equipo debe regresar a la Bodega, pero varios no serían tenidos en cuenta

Godoy Cruz Antonio Tomba estuvo a un paso de la gran final, aunque la desazón de ayer no quita lo bueno que hizo en toda la temporada. Pero más allá de que el foco estuvo en la semis con Platense, hay otros temas no menos importantes y que tienen relación al patrimonio del club. Hablamos de los jugadores cedidos a préstamos y cuyos vínculos finalizan a fin de año.

Dentro de ese contexto, más de un equipo completo debería regresar a la Bodega para la temporada 2024 de la Liga Profesional, Copa de la Liga, Libertadores (si clasifica) o Sudamericana y Copa Argentina. A continuación, los futbolistas que pertenecen al Tomba, que deben regresar y muchos de los cuales serán analizados por el cuerpo técnico. En tal sentido, claro está, también dependerá de las bajas que se produzcan en el mercado de pases. Se sabe que la intención de Diego Rodríguez sería terminar su vínculo y emigrar. Además, Tadeo Allende, quien hace poco tramitó la ciudadanía italiana y Hernán López Muñoz, son los que tienen más chances de ser vendidos.

🚨 Napoli está negociando por Hernan López Muñoz.



ℹ️ @Sebasrur pic.twitter.com/xHzqHhBTGX — Medio River (@MedioRiver) November 29, 2023

ROBERTO RAMÍREZ. Es un caso particular. Su pase pertenece a Godoy Cruz, tiene contrato con Guillermo Brown de Puerto Madryn y la intención de es club patagónico es que continúe para la próxima temporada de la Primera Nacional 2024. Tras su paso por Quilmes, Ramírez volvió a salir del Tomba por la superpoblación de arqueros porque, además, no iba a sumar tantos minutos. Ahora, con Diego Rodríguez en duda para el 2024, habrá que si lo “repescan” o sigue en el Sur.

NÉSTOR BREINTEMBRUCH. Tras disputar 68 partidos con la camiseta del Expreso, en donde repartió 2 asistencias e incluso jugó una Copa Libertadores, finalmente pasó a préstamo a Arsenal de Sarandí, cuyo vínculo también se vence a fines de este 2023. El paso del defensor por Godoy Cruz consistió en dos ciclos. Llegó en 2019 a préstamo por seis meses desde Tigres de México. En 2021, luego de haberse coronado campeón de la Sudamericana con Defensa y Justicia, el futbolista volvió a vestir los colores del Tomba, tras arribar libre al por entonces equipo del “Gallego” Sebastián Méndez.

GUILLERMO ORTIZ. El defensor también debe pegar la vuelta al Bodeguero, aunque su préstamo en Newell’s Old Boys hasta fin de este año, fue con cargo y opción de compra a ejecutarse en caso de que la Lepra rosarina así lo decida en el futuro. Con la casaca del Tomba, el exColón y Atlético Tucumán, disputó 27 encuentros, siendo titular en 22 de ellos, y anotando solamente un gol.

Atención: es casi un hecho que Guillermo Ortiz volverá a Godoy Cruz, mientras q Bruno Pittón tiene chances de continuar su carrera en Unión de Santa Fe @LT8am830 pic.twitter.com/LaXG9ZYWLU — Hernán Cabrera (@cabrerahercap) December 7, 2023

GONZALO GOÑI: Jugó esta temporada en Central Córdoba de Santiago del Estero. El defensor de 24 años llegó al Ferroviario con un contrato que se extiende hasta el próximo 31 del corriente. El futbolista nacido en Pedro Luro, Buenos Aires, se inició en Boca Juniors, luego pasó por Agropecuario de Carlos Casares, Estudiantes de Caseros, Godoy Cruz y finalmente por Arsenal de Sarandí. Debe regresar a la Bodega, donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2024.

LEONEL GONZÁLEZ. Por la lesión de Kevin Mac Allister, Argentinos Juniors se lo llevó a mediados de julio del 2022, con una sesión por 18 meses sin cargo y con opción de compra, por lo cual, de no producirse esa transacción, también debería regresar a la Bodega. Con la camiseta del Tomba, el defensor disputó 53 partidos y convirtió 1 gol. Anteriormente se desempeñó en Estudiantes de Buenos Aires donde fue dirigido por Diego Martínez, actual entrenador del Matador, y fue él justamente quien lo llevó al Bodeguero en 2020.

IVÁN SMITH. Al futbolista de 24 años se le vence su vínculo con Barnechea de Chile el próximo 30 del corriente. El volante que llegó como una de las tantas apuestas, pero en 2019, no tuvo demasiada continuidad y decidió emigrar luego de haber jugado poco en el Tomba, quien le adquirió la mitad de su pase a Quilmes.

VALENTÍN BURGOA. Acordó un préstamo por un año, hasta fines de este mes con Huracán de Parque Patricios, con opción de compra de 1.200.000 dólares por el 50 por ciento del pase. En caso de que el Globo decida hacer esa operación, automáticamente el contrato del “Tin” con el club se extenderá hasta el 2027. De todas maneras, hay que esperar para ver su situación y también qué entrenador asumirá en Huracán tras la salida de Diego Martínez.

Valentín Burgoa regresará a Godoy Cruz si Huracán no hace uso de su opción de compra.

LUCIANO PIZARRO. El jugador bodeguero abandonó “su casa” y partió rumbo a Buenos Aires, donde llegó a préstamo por un año a Agropecuario de Carlos Casares, sin opción de compra. El futbolista renovó contrato con Godoy Cruz por un año más, ya que concluía su vínculo.

MATÍAS GONZÁLEZ. También se le vence su préstamo, pero en Los Andes. El extremo de 23 años, acordó su incorporación al Milrayitas a fines de enero hasta el 31 de diciembre, y firmó un vínculo, sin cargo y con un reconocimiento de derechos económicos por vidriera. Antes, González tuvo un desempeño en la reserva del Expreso, lo que lo llevó a trabajar junto al plantel profesional en 2020 de la mano de Diego Martínez. Tuvo su estreno en la máxima categoría el 14 de noviembre de 2020 en la derrota por 6-1 ante River Plate. En total, disputó 4 partidos, en tres ocasiones fue en el marco de la Liga Profesional y, en una oportunidad por Copa de la Liga 2021. En todos los cotejos entró desde el banco de suplentes.

NAHUEL BRUNET. El nacido en Las Heras también debe regresar en los primeros días de enero, aunque su futuro parecería estar más en Tucumán que en Mendoza. Sin embargo, en este tiempo de receso para el plantel profesional, el zaguero central aprovecha los días para ponerse a punto en todos los aspectos; tanto en lo futbolístico como en la vida diaria y familiar. “Mis días de licencia los estoy pasando en Mendoza. Estoy recargando energías con todo mi entorno y preparándome para lo que se viene. Cuando estuve en Tucumán, mi familia no podía viajar tan seguido para estar conmigo. Igualmente siempre estaban pendientes de lo que me pasaba”, le dijo el jugador a los colegas de La gaceta. “Que un club como San Martín me quiera renovar el contrato es un orgullo”, admitió Brunet, que disputó 20 partidos en la temporada. “Obviamente que me gustaría seguir, pero depende de varios factores. Hay varias cosas por definir y terminar de charlar entre las partes. Que te quiera el club es algo hermoso. A nivel personal es un paso importante en mi carrera futbolística”, agregó.

Qué zurdazo de Tomás Badaloni. 🔥🔝



pic.twitter.com/n7trwWaglL — dataref (@dataref_ar) April 5, 2021

TOMÁS BADALONI. El “Tanque” como se lo apoda emigró en enero a Tigre y en principio con una cesión hasta fin de este año, sin cargo y con una opción de compra por el 50% de su pase. En el Tomba, Tomy ocupó la histórica “9″ y se marchó con un centenar de partidos en el lomo desde aquel soñado debut en la máxima categoría frente San Lorenzo (convirtió un tanto en esa derrota del 2019, en el transitorio 1-1) al 2022, jugando 109 compromisos en la elite con la casaca de Godoy Cruz. En su saldo, lleva anotado quince goles, repartió ocho asistencias, fue amonestado en siete oportunidades y fue expulsado en una ocasión por doble amarilla, sumó un total de 5.507′ dentro del verde césped.

ALAN CANTERO. El delantero sanjuanino es otro de los que debería presentarse en la pretemporada del Tomba. Tuvo cedido en Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional y al no ser tenido en cuenta en el Expreso por Diego Flores, en enero se marchó nuevamente a Buenos Aires, pero a Barracas Central, donde llegó a préstamo, con un contrato sin opción de compra y sin cargo.

DOS QUE NO VOLVERÍAN AL EXPRESO

Juan Espínola no volvería. El arquero que había perdido terreno con la llegada de Diego Rodríguez, se quedaría en Paraguay dado que Olimpia hará uso de la opción de compra. El club paraguayo tiene pensado adquirir el 60% del pase que le pertenece al Tomba mientras que el 40% restante es del jugador. Si bien, desde Godoy Cruz comentaron que no recibieron ninguna oferta formal, se espera que el club guaraní se la acerque antes de fin de año para cerrar la permanencia del arquero, quien firmaría una extensión de contrato hasta 2026 con el Decano.

Por otro lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito quiere hacer uso de la opción de compra por el defensor Facundo Rodríguez. El exTomba mostró un gran desempeño y buscan comprar el 50% de su pase.