Martín Payero fue presentado en Boca tras el despido del técnico que lo pidió

Tras intensos idas y vueltas en el mundo Boca, finalmente llegaron las buenas noticias con la presentación de Martín Payero como el primer refuerzo de la institución en este mercado de pases.

“¡Bienvenido Martín Payero!”, reza el posteo de la cuenta de Twitter oficial del club, con una espectacular edición en la que se ve al ex Banfield luciendo la nueva indumentaria del club. Horas posteriores, el jugador fue presentado ante los medios acompañado por Jorge Bermúdez y Jorge Ameal.

“Fue un mercado muy largo en Europa, tuve la posibilidad de seguir allá, pero cuando apareció Boca no lo dudé, hice mi parte y hoy estoy acá”, aseguró el futbolista de 23 años al referirse a su llegada a Boca Juniors. “Hoy estoy acá en Boca, estoy feliz por esta situación, sea el técnico que sea. Hoy puedo pensar en eso, estar con mis compañeros. Quiero estar a la altura de lo que es el Mundo Boca”, continuó el jugador que llega a la institución a préstamo desde el Middlesbrough de la segunda división inglesa.

“Creo que más que nada en la parte física. Es una liga intensa, competitiva. Eso es lo que he incorporado bien. Después, lo futbolístico me ha llevado a eso. Me gusta asistir, ayudar en la parte ofensiva. Es lo que vengo a aportar”, finalizó acerca de lo que puede brindarle a un plantel que ha vivido una semanas turbulentas, luego del despido de Sebastián Battaglia, quien habia insistido con la contratación del volante como prioritario.

¿Qué cambió del Payero que disputó el fútbol argentino? Así lo comentó el mismo jugador, nuevo refuerzo de Boca. pic.twitter.com/TDLki5Oe86 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2022

La contradicción de Payero

Hace unas semanas Martín Payero, el ex volante de Banfield, negó las versiones de su vuelta a la liga argentina en una entrevista con el medio IP Noticias: “Me prioridad es quedarme acá”.

Aunque luego aclaró que en ese momento lo de Boca solo era un interés y no había nada concreto: “Estoy al tanto del interés, pero conmigo por ahora no habló nadie. Si llega alguna propuesta por escrito y la tengo sobre la mesa, la voy a evaluar”, expresó Payero, por quien el conjunto inglés pagó 7 millones de euros en agosto del año pasado.