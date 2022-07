Los picantes comentarios de Menotti sobre Riquelme: “Tendrá que aprender a ser dirigente”

Con una Copa del Mundo en sus espaldas, César Luis Menotti es una voz más que autorizada para hablar de fútbol. Actualmente se desempeña en el cargo de director general de Selecciones en la Asociación del Fútbol Argentino y además de los temas que competen a todo lo que rodea a la Scaloneta, el veterano DT tuvo tiempo para opinar acerca de la situación del fútbol argentino.

Uno de los temas que tocó Menotti es la situación actual de Boca Juniors, que se encuentra sumida en una crisis entre el plantel y la dirigencia, y brindó su punto de vista sobre el rol de Juan Román Riquelme como dirigente: “No me imaginaba a Riquelme en este nuevo rol. Como aprendió a ser futbolista, tendrá que aprender a ser dirigente”, expresó el Director técnico en la entrevista con ¿Cómo te va? de radio DSports.

Juan Román Riquelme habló en una entrevista para ESPN.

Y luego agregó: “El fútbol necesita dirigentes preparados, no hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen dirigente”.

Además, Menottí también apuntó la mirada a la situación que está atravesando otros clubes del fútbol argentino, como es el caso de Independiente de Avellaneda, que por esta horas vivió la renuncia de Eduardo Domínguez, en conflicto con los Moyano: “Tengo mucho respeto por Domínguez, cuando uno no está bien y no está cómodo se tiene que ir”, expresó.

Eduardo Domínguez

Como no podía ser de otra forma, no dejó de lado la Selección y habló del gran momento que vive no solo el equipo nacional, sino la AFA como institución: “En los 90 comenzaron las irrespetuosidades en la dirigencia argentina. La selección no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA”.

Ante esta situación, valoró el trabajo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, que fue replicado por los futbolistas del combinado argentino: “Se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al mundial. Ahora el mundial es otra cosa y pasan muchas cosas”.